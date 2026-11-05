Zirņi ar speķi un skābētu kāpostu zupa vismaz vidējās un vecākās paaudzes cilvēkiem komentārus neprasa, taču pūtelis ne visiem ir pazīstams ēdiens. Tomēr arī šis ēdiens ir pelnījis būt mūsu veselīgāko latvisko ēdienu sarakstā.
Pūtelis ir tradicionāls lībiešu ēdiens, kas cieņā visā Kurzemē. To gatavo no skābpiena produktiem un samaltiem graudiem.
Jāņem vērā, ka rupjā maluma milti, kas plašā klāstā nopērkami veikalos, gan nederēs, ja vēlas īsto pūteļa smeķi. Speciālus pūteļa miltus šad tad var iegādāties tirdziņos pie saimniecēm.