45. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienās (2., 3.11.) gatavo sukādes, kaltē augļus. Pierok augļu koku un ogulāju stādus.
- Sakņu dienās (6., 7., 8.11.) stāda ziemas ķiplokus un pavasara sīpolpuķes, ja laika apstākļi atļauj.
Pārdomas
Lai arī cik žēl būtu aizejošā rudens, jārēķinās, ka skaistākā tā daļa šajā gadā ir pagājusi, par to liecina kailie koki un saltie rīti. Tieši tā – klāt arī saltās naktis, kad ūdens sasalst ledū, peļķēm uzvelkot caurspīdīgus vākus, padarot šosejas slidenas un… sabojājot arī likteņa varā pamestās laistīšanas iekārtas, saplēšot ar lietus ūdeni pielijušos traukus un dārza dekorus. Arī šie pieminētie dārza piederumi ir pelnījuši uzmanību un gādību. Siltumnīcas jāizvāc, jāiztīra un jāsagatavo ziemai. Dienas īsas, tāpēc viss jādara pārdomāti. Toties vakari gari, un rudens veltes vēl gaida savu kārtu, lai tiktu pārvērstas uzglabājamā veidā.
Iespējams, ka vēl nav izlietoti vai neglābjami sabojājušies ievāktie krūmcidoniju augļi. Mājas apstākļos tos var pārvērst sukādēs. Diža pavārmāksla nav nepieciešama, bet pacietība un labs nazis noderēs.
Recepte
Augļus sašķiro, nomazgā, sagriež uz pusēm vai četrās daļās un izņem sēklotni. Tad uz diennakti ievieto saldētavā. Nākamajā vakarā izņem un sasalušiem uzber cukuru, noliek atkal uz diennakti, lai atlaižas un sacukurojas. Kad tas noticis, izņem augļu daļas, notecina un liek kaltēties, kas atkal prasīs vismaz diennakti. Gatavus saber uzglabāšanai stikla traukos. Radušos sīrupu arī uzkarsē un salej izkarsētās pudelēs vai burkās, gan jau noderēs.
Novembris
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienās (2., 3.11.) gatavo sukādes, kaltē augļus. Pierok augļu koku un ogulāju stādus.
- Sakņu dienās (6., 7., 8.11.) stāda ziemas ķiplokus un pavasara sīpolpuķes, ja laika apstākļi atļauj.
Pārdomas
Lai arī cik žēl būtu aizejošā rudens, jārēķinās, ka skaistākā tā daļa šajā gadā ir pagājusi, par to liecina kailie koki un saltie rīti. Tieši tā – klāt arī saltās naktis, kad ūdens sasalst ledū, peļķēm uzvelkot caurspīdīgus vākus, padarot šosejas slidenas un… sabojājot arī likteņa varā pamestās laistīšanas iekārtas, saplēšot ar lietus ūdeni pielijušos traukus un dārza dekorus. Arī šie pieminētie dārza piederumi ir pelnījuši uzmanību un gādību. Siltumnīcas jāizvāc, jāiztīra un jāsagatavo ziemai. Dienas īsas, tāpēc viss jādara pārdomāti. Toties vakari gari, un rudens veltes vēl gaida savu kārtu, lai tiktu pārvērstas uzglabājamā veidā.
Iespējams, ka vēl nav izlietoti vai neglābjami sabojājušies ievāktie krūmcidoniju augļi. Mājas apstākļos tos var pārvērst sukādēs. Diža pavārmāksla nav nepieciešama, bet pacietība un labs nazis noderēs.
Recepte
Augļus sašķiro, nomazgā, sagriež uz pusēm vai četrās daļās un izņem sēklotni. Tad uz diennakti ievieto saldētavā. Nākamajā vakarā izņem un sasalušiem uzber cukuru, noliek atkal uz diennakti, lai atlaižas un sacukurojas. Kad tas noticis, izņem augļu daļas, notecina un liek kaltēties, kas atkal prasīs vismaz diennakti. Gatavus saber uzglabāšanai stikla traukos. Radušos sīrupu arī uzkarsē un salej izkarsētās pudelēs vai burkās, gan jau noderēs.
Novembris
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu