Sātīgs, aromātisks un mājinieciski silts ēdiens ir tieši tas, kas vajadzīgs vēsākā dienā. Šis klasiskais sautējums māla podiņā apvieno kūpinātas gaļas dūmu aromātu, maigās pupiņas un saldenos sakņaugus, radot bagātīgu garšu buķeti bez liekām pūlēm.
- žāvēta gaļa
- 2 glāzes vārītu raibo pupiņu
- 2 lieli burkāni
- kālis
- sīpols
- ķiploka daiviņas
- timiāns
- lauru lapa
- ķimenes
- sāls, pipari
- dārzeņu buljons vai ūdens
- eļļa apcepšanai
Pannā apcep gaļu un atsevišķi sīki sagrieztu sīpolu, līdz tas kļūst caurspīdīgs, tad pievieno sakapātus ķiplokus. Nomizo burkānus un kāli, sagriež kubiņos. Māla podiņā liek gaļu, sīpolus un ķiplokus, sagrieztus sakņaugus un iepriekš novārītās pupas. Visu apmaisa. Pievieno sāli, piparus, lauru lapu un timiānu. Pārlej ar siltu ūdeni vai buljonu tā, lai dārzeņi un pupas būtu gandrīz nosegti. Podiņam uzliek vāku un liek cepeškrāsnī, sautē 180 °C, līdz sakņaugi mīksti.
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Sātīgs, aromātisks un mājinieciski silts ēdiens ir tieši tas, kas vajadzīgs vēsākā dienā. Šis klasiskais sautējums māla podiņā apvieno kūpinātas gaļas dūmu aromātu, maigās pupiņas un saldenos sakņaugus, radot bagātīgu garšu buķeti bez liekām pūlēm.
- žāvēta gaļa
- 2 glāzes vārītu raibo pupiņu
- 2 lieli burkāni
- kālis
- sīpols
- ķiploka daiviņas
- timiāns
- lauru lapa
- ķimenes
- sāls, pipari
- dārzeņu buljons vai ūdens
- eļļa apcepšanai
Pannā apcep gaļu un atsevišķi sīki sagrieztu sīpolu, līdz tas kļūst caurspīdīgs, tad pievieno sakapātus ķiplokus. Nomizo burkānus un kāli, sagriež kubiņos. Māla podiņā liek gaļu, sīpolus un ķiplokus, sagrieztus sakņaugus un iepriekš novārītās pupas. Visu apmaisa. Pievieno sāli, piparus, lauru lapu un timiānu. Pārlej ar siltu ūdeni vai buljonu tā, lai dārzeņi un pupas būtu gandrīz nosegti. Podiņam uzliek vāku un liek cepeškrāsnī, sautē 180 °C, līdz sakņaugi mīksti.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem