Smiltsērkšķi ir īsta dabas dāvana un C vitamīna bumba, kas lieliski noder veselības spēcināšanai vēsajā sezonā. Apvienojumā ar sulīgu apelsīnu, pikanto ingveru un sildošo kanēli tie pārvēršas pasakaini garšīgā dzērienā. Šī vienkāršā recepte diviem palīdzēs radīt tējas rituālu, kas sasildīs un sniegs enerģiju visai dienai.
- 4 ēdamkarotes smiltsērkšķu ogu
- puse apelsīna
- kanēļa standziņa vai šķipsniņa maltā kanēļa
- 2 tējkarotes medus
- 400 ml silta ūdens
- ingvers
Smiltsērkšķu ogas sablendē. Sagatavo divas krūzes un ieliek pusi no smiltsērkšķu biezeņa. Krūzēs pievieno apelsīna šķēli un ieliek pusi kanēļa standziņas, nedaudz ingvera. Visu aplej ar karstu ūdeni, ļauj nedaudz ievilkties un atdzist. Pēc garšas pievieno medu.
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Smiltsērkšķi ir īsta dabas dāvana un C vitamīna bumba, kas lieliski noder veselības spēcināšanai vēsajā sezonā. Apvienojumā ar sulīgu apelsīnu, pikanto ingveru un sildošo kanēli tie pārvēršas pasakaini garšīgā dzērienā. Šī vienkāršā recepte diviem palīdzēs radīt tējas rituālu, kas sasildīs un sniegs enerģiju visai dienai.
- 4 ēdamkarotes smiltsērkšķu ogu
- puse apelsīna
- kanēļa standziņa vai šķipsniņa maltā kanēļa
- 2 tējkarotes medus
- 400 ml silta ūdens
- ingvers
Smiltsērkšķu ogas sablendē. Sagatavo divas krūzes un ieliek pusi no smiltsērkšķu biezeņa. Krūzēs pievieno apelsīna šķēli un ieliek pusi kanēļa standziņas, nedaudz ingvera. Visu aplej ar karstu ūdeni, ļauj nedaudz ievilkties un atdzist. Pēc garšas pievieno medu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem