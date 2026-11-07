Rotu meistarei AGNESEI LĪBEREI daba ir viens no nozīmīgākajiem iedvesmas avotiem, bet polimērmateriāls – iespēja šo iedvesmu pārvērst taustāmā un paliekošā skaistumā. Katra viņas radītā rota ir neliels, rūpīgi izlolots dabas stāsts.
Atrod savu materiāluVēlme izpausties radoši Agnesei bijusi vienmēr, bet īpaša interese par rotu darināšanu radusies, atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā. “Pirms kāda laika jau biju iemēģinājusi roku, no organzas veidojot piespraudes ziedu formā. Izmantoju arī iespēju apmeklēt rotu darināšanas meistarklases,” stāsta Agnese un piebilst, ka sākumā gan neesot varējusi izšķirties, pa kuru ceļu iet, jo saistījusi arī gleznošana un grafiskais dizains. Apsverot visus par un pret, nolēmusi – taisīs rotas. “Man patīk māls un porcelāns, bet tie ir materiāli, kas prasa nopietnu apstrādi – apdedzināšanu speciālās krāsnīs. Gribēju strādāt mājās, jo auklēju dēliņu, un meklēju materiālu, kam šāda apstrāde nav vajadzīga. Un tāds ir polimērmāls.”