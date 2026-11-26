Kamerūnā traģiski beigusies ārzemju tūristu sastapšanās ar meža ziloņu baru. Dzīvnieki reaģēja agresīvi un uzbruka, bojā gājis Šveices pilsonis un divi ievainoti.
Četri Lielbritānijas pilsoņi, amerikānis un šveicietis kāpa lejā no Kamerūnas kalna, Rietumu un Centrālāfrikas augstākās virsotnes. Nelaimīgā kārtā tūristu grupa bija izvēlējusies taku, kuru izmanto ziloņi, lai dotos uz tuvējo ezeru.
Ceļā viņi sastapās ar aptuveni 15 meža ziloņu baru, kurā bija arī mazuļi. Saskaņā ar Kamerūnas Mežu un savvaļas dzīvnieku ministrijas sniegto informāciju, dzīvnieki visticamāk cilvēkus uztvēra kā apdraudējumu mazuļiem.
Bēgot no bara, Šveices pilsonis Trū Alēns Matjē Hans iekrita grāvī, kur viņu smagi savainoja ziloņa ilknis. Lai gan glābēji viņu nogādāja drošībā vēl pie samaņas, vīrietis vēlāk nomira no iekšējiem savainojumiem. Uzbrukumā savainots arī britu tūrists un vietējais gids, taču viņu dzīvībai briesmas nedraud.
Pārējie grupas dalībnieki paspēja izklīst dažādos virzienos un uzrāpties kokos, bet viens no britiem aptuveni divas stundas slēpās dobumā lielā celmā, līdz ieradās nacionālā parka reindžeri un nogādāja visus drošībā.
Kamerūnas kalna nacionālajā parkā mīt kritiski apdraudētie Āfrikas meža ziloņi, un šī nav pirmā reize, kad reģionā notiek traģiski incidenti – 2021. gadā ziloņa uzbrukumā turpat gāja bojā parka uzraugs.
Precīzas statistikas nav, tiek lēsts, ka ziloņi Āfrikā gadā nogalina 100 līdz 500 cilvēku, gandrīz visi bojā gājušie ir vietējie iedzīvotāji. Visvairāk incidentu notiek valstīs ar lielām ziloņu populācijām un blīvu lauku apdzīvotību – Kenijā, Botsvānā, Zimbabvē un Tanzānijā.
Tomēr bīstamākais Āfrikas dzīvnieks ir nīlzirgs – tā “kontā” ir vismaz 500 cilvēku gadā. Nīlzirgi nikni sargā savu teritoriju un mazuļus, var reaģēt ātri un agresīvi, apgāžot laivu, mēdz uzbrukt arī krastā.
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Kamerūnā traģiski beigusies ārzemju tūristu sastapšanās ar meža ziloņu baru. Dzīvnieki reaģēja agresīvi un uzbruka, bojā gājis Šveices pilsonis un divi ievainoti.
Četri Lielbritānijas pilsoņi, amerikānis un šveicietis kāpa lejā no Kamerūnas kalna, Rietumu un Centrālāfrikas augstākās virsotnes. Nelaimīgā kārtā tūristu grupa bija izvēlējusies taku, kuru izmanto ziloņi, lai dotos uz tuvējo ezeru.
Ceļā viņi sastapās ar aptuveni 15 meža ziloņu baru, kurā bija arī mazuļi. Saskaņā ar Kamerūnas Mežu un savvaļas dzīvnieku ministrijas sniegto informāciju, dzīvnieki visticamāk cilvēkus uztvēra kā apdraudējumu mazuļiem.
Bēgot no bara, Šveices pilsonis Trū Alēns Matjē Hans iekrita grāvī, kur viņu smagi savainoja ziloņa ilknis. Lai gan glābēji viņu nogādāja drošībā vēl pie samaņas, vīrietis vēlāk nomira no iekšējiem savainojumiem. Uzbrukumā savainots arī britu tūrists un vietējais gids, taču viņu dzīvībai briesmas nedraud.
Pārējie grupas dalībnieki paspēja izklīst dažādos virzienos un uzrāpties kokos, bet viens no britiem aptuveni divas stundas slēpās dobumā lielā celmā, līdz ieradās nacionālā parka reindžeri un nogādāja visus drošībā.
Kamerūnas kalna nacionālajā parkā mīt kritiski apdraudētie Āfrikas meža ziloņi, un šī nav pirmā reize, kad reģionā notiek traģiski incidenti – 2021. gadā ziloņa uzbrukumā turpat gāja bojā parka uzraugs.
Precīzas statistikas nav, tiek lēsts, ka ziloņi Āfrikā gadā nogalina 100 līdz 500 cilvēku, gandrīz visi bojā gājušie ir vietējie iedzīvotāji. Visvairāk incidentu notiek valstīs ar lielām ziloņu populācijām un blīvu lauku apdzīvotību – Kenijā, Botsvānā, Zimbabvē un Tanzānijā.
Tomēr bīstamākais Āfrikas dzīvnieks ir nīlzirgs – tā “kontā” ir vismaz 500 cilvēku gadā. Nīlzirgi nikni sargā savu teritoriju un mazuļus, var reaģēt ātri un agresīvi, apgāžot laivu, mēdz uzbrukt arī krastā.
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