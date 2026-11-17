Kamēr zeme vēl nav sasalusi, dārzā rit pēdējie sagatavošanās darbi ziemas sezonai. Šis ir īstais brīdis vākt vēlās saknes, parūpēties par rožu un augļukoku aizsardzību, kā arī pievērsties gardumu gatavošanai un krājumu pārbaudei virtuvē un pagrabā.
17.11. (līdz pusdienai). Sakņu diena. Ja augsne nav sasalusi, novāc vēlos sakņaugus: mārrutkus, topinambūrus, pastinakus, melnsaknes. Sarok pieneņu saknes. Piesedz komposta kaudzes ar lapām vai salmiem. Pārbauda temperatūru sakņu glabātavās.
17.11. (no pusdienas). Nelabvēlīga diena. Avārijas situācijas novēršanai dārzā un glabātavās laba jebkura diena, galvenais – laikus pamanīt iespējamos draudus.
18.–19.11. (līdz pēcpusdienai). Ziedu dienas. Griež skujkoku zarus augu piesegšanai un rotājumiem, klūgas pinumiem. Piesedz rozes un citus sala jutīgos augus. Gatavo sukādes un ievārījumus.
19. (no pēcpusdienas) – 20.11. Lapu dienas. Ja sala un sniega vēl nav, norok un noliek telpās puravus. Aplaista telpaugus.
21.–22.11. Nelabvēlīgas dienas. Avārijas situācijas novēršanai dārzā un glabātavās laba jebkura diena, galvenais – laikus pamanīt iespējamos draudus.
23.11. Augļu diena. Ieziemo augļukokus. Apgriež un sagatavo ziemai vīnogulājus. Skābē kāpostus, gatavo sukādes un ievārījumus, konservē.
24.11. Sakņu dienas. Ja augsne nav sasalusi, novāc vēlos sakņaugus: mārrutkus, topinambūrus, pastinakus, melnsaknes. Sarok pieneņu saknes. Piesedz komposta kaudzes ar lapām vai salmiem. Pārbauda temperatūru sakņu glabātavās.
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Kamēr zeme vēl nav sasalusi, dārzā rit pēdējie sagatavošanās darbi ziemas sezonai. Šis ir īstais brīdis vākt vēlās saknes, parūpēties par rožu un augļukoku aizsardzību, kā arī pievērsties gardumu gatavošanai un krājumu pārbaudei virtuvē un pagrabā.
17.11. (līdz pusdienai). Sakņu diena. Ja augsne nav sasalusi, novāc vēlos sakņaugus: mārrutkus, topinambūrus, pastinakus, melnsaknes. Sarok pieneņu saknes. Piesedz komposta kaudzes ar lapām vai salmiem. Pārbauda temperatūru sakņu glabātavās.
17.11. (no pusdienas). Nelabvēlīga diena. Avārijas situācijas novēršanai dārzā un glabātavās laba jebkura diena, galvenais – laikus pamanīt iespējamos draudus.
18.–19.11. (līdz pēcpusdienai). Ziedu dienas. Griež skujkoku zarus augu piesegšanai un rotājumiem, klūgas pinumiem. Piesedz rozes un citus sala jutīgos augus. Gatavo sukādes un ievārījumus.
19. (no pēcpusdienas) – 20.11. Lapu dienas. Ja sala un sniega vēl nav, norok un noliek telpās puravus. Aplaista telpaugus.
21.–22.11. Nelabvēlīgas dienas. Avārijas situācijas novēršanai dārzā un glabātavās laba jebkura diena, galvenais – laikus pamanīt iespējamos draudus.
23.11. Augļu diena. Ieziemo augļukokus. Apgriež un sagatavo ziemai vīnogulājus. Skābē kāpostus, gatavo sukādes un ievārījumus, konservē.
24.11. Sakņu dienas. Ja augsne nav sasalusi, novāc vēlos sakņaugus: mārrutkus, topinambūrus, pastinakus, melnsaknes. Sarok pieneņu saknes. Piesedz komposta kaudzes ar lapām vai salmiem. Pārbauda temperatūru sakņu glabātavās.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem