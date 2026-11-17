Mūsdienās šis rupjmaizes deserts gan vairāk zināms kā maizes zupa vai rupjmaizes kārtojums, savukārt sendienās tam bijuši vairāki nosaukumi. Zināmākie ir stukums, biga, nabaga cirtiens, arī pumpurmaize.
Izrādās, ka no rupjmaizes gatavotam ēdienam valodnieki ir atklājuši teju 20 dažādu nosaukumu. Visticamāk, mūsdienās varbūt retais kādā Latvijas nostūrī no tiem tiek lietots. Vislabāk pazīstam un gatavojam maizes zupu vai rupjmaizes kārtojumu. Interesanti, ka sendienās biguzis pārsvarā bija ziemai raksturīgs ēdiens.