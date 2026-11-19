Drēgnais laiks liek par sevi manīt, tāpēc organisms jāspēcina jau laikus, uzturā lietojot dārzeņus, sakņaugus un augļus, kas bagāti ar vitamīniem un minerālvielām.
- 3 vidējas galda bietes
- kartupeļi
- burkāni
- paprika
- sīpols
- selerijas kāts
- ķiploks
- kārbiņa pupiņu
- 4 ēdamkarotes olīveļļas
- 3 ēdamkarotes tomātu mērces
- vistas buljons
- 2 ēdamkarotes etiķa
- 2 lauru lapas
- sāls, pipari
- dilles
Sarīvē nomizotas bietes un sagriež visus dārzeņus. Zupas katlā ielej 2 ēdamkarotes eļļas un liek uz uguns, pievieno sarīvētās bietes un sautē, ik pa laikam apmaisot, līdz bietes mīkstas. Pievieno buljonu un ūdeni. Pieliek sagrieztos kartupeļus, burkānus un vāra. Kamēr dārzeņi vārās, pannā uzkarsē nedaudz eļļas, liek sagrieztu sīpolu, seleriju un papriku. Sautē, ik pa laikam apmaisot, līdz dārzeņi mīksti un nedaudz zeltaini. Pieliek tomātu mērci, visu apcep, tad pannas saturu pievieno zupai katlā. Kad kartupeļi un burkāni ir mīksti, pieliek pupiņas ar visu šķidrumu, lauru lapas, 2 ēdamkarotes etiķa, sāli, melnos piparus un sakapātu ķiploka daiviņu. Ja nepieciešams, garšu uzlabo ar sāli un etiķi. Pārkaisa ar dillēm.
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Drēgnais laiks liek par sevi manīt, tāpēc organisms jāspēcina jau laikus, uzturā lietojot dārzeņus, sakņaugus un augļus, kas bagāti ar vitamīniem un minerālvielām.
- 3 vidējas galda bietes
- kartupeļi
- burkāni
- paprika
- sīpols
- selerijas kāts
- ķiploks
- kārbiņa pupiņu
- 4 ēdamkarotes olīveļļas
- 3 ēdamkarotes tomātu mērces
- vistas buljons
- 2 ēdamkarotes etiķa
- 2 lauru lapas
- sāls, pipari
- dilles
Sarīvē nomizotas bietes un sagriež visus dārzeņus. Zupas katlā ielej 2 ēdamkarotes eļļas un liek uz uguns, pievieno sarīvētās bietes un sautē, ik pa laikam apmaisot, līdz bietes mīkstas. Pievieno buljonu un ūdeni. Pieliek sagrieztos kartupeļus, burkānus un vāra. Kamēr dārzeņi vārās, pannā uzkarsē nedaudz eļļas, liek sagrieztu sīpolu, seleriju un papriku. Sautē, ik pa laikam apmaisot, līdz dārzeņi mīksti un nedaudz zeltaini. Pieliek tomātu mērci, visu apcep, tad pannas saturu pievieno zupai katlā. Kad kartupeļi un burkāni ir mīksti, pieliek pupiņas ar visu šķidrumu, lauru lapas, 2 ēdamkarotes etiķa, sāli, melnos piparus un sakapātu ķiploka daiviņu. Ja nepieciešams, garšu uzlabo ar sāli un etiķi. Pārkaisa ar dillēm.
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