Katrai virtuvei ir savi noslēpumi, un visbiežāk tie slēpjas tieši prasmīgi izvēlētās garšvielās, kas spēj piešķirt ēdienam nepārspējamu raksturu. No Tuvo Austrumu skābenā sumaha un aromātiskā kumīna līdz pat eksotiskajām Dienvidamerikas tonkas pupiņām un fermentēto melno citronu dziļumam – uzzini, kā šie garšaugi var kļūt par jūsu kulināro iedvesmas avotu gan sāļajos, gan saldajos ēdienos.
Sumahs
Sumahs ir tumši sārta garšviela – produkts, kas tiek iegūts no etiķkoka augļiem. Ar patīkamu, citronam līdzīgu skābu aromātu un vienlaicīgi nelielu pikantumiņu. Sumahs labi var aizstāt citronu, īpaši, ja nepieciešams tikai skābums bez šķidruma.
Sumaha pielietojums ir ļoti plašs – tas lieliski iederēsies svaigos salātos, tostarp arī dresingos, kā arī gaļas ēdienos un marinādēs (arī sausajās marinādēs, ar ko vienkārši ieberž gaļu pirms gatavošanas), kas bagātinātas ar svaigiem sīpoliem vai puraviem. Arī no zivs gatavotās maltītēs tas atradīs savu vietu. Īpaši saderīgs tas ir ar jēra un pīles gaļu. Daudzi iemīļojuši papildināt plovu tieši ar sumahu.