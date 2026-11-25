Polifenoli ir viena no augu valsts jaudīgākajām dāvanām mūsu veselībai, kas spēj aizkavēt iekaisumus un sargāt organismu no nopietnām hroniskām saslimšanām. Šīs spēcīgās antioksidantu vielas visvairāk atrodamas tieši spilgtas krāsas ogās, aromātiskos garšaugos un garšvielās, piemēram, krustnagliņās un aronijās. Uzziniet, kā ar ikdienā pieejamiem produktiem palīdzēt savam ķermenim cīnīties pret oksidatīvo stresu un saglabāt ilgmūžību.
Zem nosaukuma polifenoli sarindojas virkne dažādu augu izcelsmes vielu, kam ir pārliecinoši liela nozīme labas veselības saglabāšanā – tie aizkavē un nomāc iekaisumus organismā, tiem piemīt spēja pasargāt organismu no audzējiem, neirodeģeneratīvām, sirds un asinsvadu slimībām. Arvien pārliecinošāki ir pētījumi, ka polifenolus saturošie produkti, ko ēd kopā, piemēram, ar grilētu, ceptu gaļu, mazina termiskās apstrādes laikā veidojošos kaitīgo kancerogēno vielu ietekmi uz organismu.