Novembra vidū Latvija svin savu 108. dzimšanas dienu, piedāvājot bagātīgu pasākumu klāstu ikvienai gaumei. Kamēr Rīgā pie Brīvības pieminekļa norisināsies vērienīgs svētku koncerts, prezidenta uzruna un gaismas uzvedums, arī Liepājā, Dobelē, Balvos un citviet Latvijā iedzīvotāji aicināti apmeklēt koncertus, tirdziņus un kino seansus.
Daudz laimes, Latvija!
18. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienu, galvaspilsētā visas dienas garumā notiks vairāki svētku pasākumi. Centrālais notikums norisināsies Brīvības laukumā pie Brīvības pieminekļa. 18:00 pasākumu ieskandinās folkloras un seno cīņu kopa Vilkači, savukārt 19:00 sāksies svētku koncerts Brīvības ainavas, tajā piedalīsies Aija Andrejeva, Asnate Rancāne, Dagnis Roziņš, Rihards Mačanovskis, vokālā grupa Neaizmirstulītes un trio Oranžās. Pasākumu vadīs Līga Zeļģe un Mārtiņš Brūveris. 20:00 Valsts prezidenta uzruna un kopīga himnas dziedāšana, pēc tās – gaismas uzvedums Dižkoku balsis. Vairāk vietnē: kultura.riga.lv.
Pasākumi
17. novembrī 10–17 un 18. novembrī 10–16 Liepājā, Rožu laukumā, Latvijas svētku tirdziņš.
17. novembrī 18:00 Balvu kultūras un atpūtas centrā Latvijas Republikas 108. gadadienas svinīgais sarīkojums Svēta zeme, svēta maize un mīlestība. Koncertā piedalās Balvu mūzikas skolas koris un jauniešu deju kolektīvs Balvu vilciņš. Pasākuma vadītāji Dita Lūriņa-Egliena un Mārtiņš Egliens.
18. novembrī 14:00 Cesvaines kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienas pasākums Mana Latvija. Mana zeme.
18. novembrī 17:00 Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā svētku koncerts Par savu zemi saukt, uzstāsies rokmūziķis Miks Galvanovskis ar pavadošo grupu.
18. novembrī 18:00 Aizputes kultūras namā valsts svētku koncerts kopā ar Ansi Klintsonu.
19. novembrī 17:00 Tautas frontes muzejā Rīgā demonstrēs dokumentālās filmas Demokrātijas stunda abas daļas – Avots un Straume. Pirms seansa saruna ar tās autoriem.
20. novembrī 20:00 Dignājas skolas zālē Jēkabpils novadā Latvijas valsts svētkiem veltīta Daiņa Skuteļa koncertprogramma Mūsu zeme ar koncertmeistaru Juri Kristonu.
21. novembrī 10–16 Daugavpilī, Rīgas ielā – posmā no Cietokšņa līdz Stacijas ielai – tirdziņš.
21. novembrī 10–16 Kalnciema kvartālā Rīgā zemnieku un amatnieku tirgus.
21. novembrī 16:00 Pļaviņu kultūras centrā sieviešu kora Loreleja 25 gadu jubilejas koncerts.
Tiešsaistes filmu festivāls
Līdz 19. novembrim Nacionālā kino centra portālā filmas.lv ikvienam būs iespēja noskatīties tradicionālajam Patriotu nedēļas tiešsaistes festivālam īpaši veidotu filmu izlasi. Bez maksas būs pieejamas sešas pilnmetrāžas spēlfilmas – gan mūsdienu filmas bērniem, ģimenei, jauniem cilvēkiem un plašākai patriotiski noskaņotai auditorijai, gan zelta klasika – divas vēsturiskas dokumentālās filmas par Latviju un jautri asprātīga animācijas īsfilmu izlase mazajiem skatītājiem (sērijas no režisora Jāņa Cimmermaņa leģendārā cikla Avārijas brigāde).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Novembra vidū Latvija svin savu 108. dzimšanas dienu, piedāvājot bagātīgu pasākumu klāstu ikvienai gaumei. Kamēr Rīgā pie Brīvības pieminekļa norisināsies vērienīgs svētku koncerts, prezidenta uzruna un gaismas uzvedums, arī Liepājā, Dobelē, Balvos un citviet Latvijā iedzīvotāji aicināti apmeklēt koncertus, tirdziņus un kino seansus.
Daudz laimes, Latvija!
18. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienu, galvaspilsētā visas dienas garumā notiks vairāki svētku pasākumi. Centrālais notikums norisināsies Brīvības laukumā pie Brīvības pieminekļa. 18:00 pasākumu ieskandinās folkloras un seno cīņu kopa Vilkači, savukārt 19:00 sāksies svētku koncerts Brīvības ainavas, tajā piedalīsies Aija Andrejeva, Asnate Rancāne, Dagnis Roziņš, Rihards Mačanovskis, vokālā grupa Neaizmirstulītes un trio Oranžās. Pasākumu vadīs Līga Zeļģe un Mārtiņš Brūveris. 20:00 Valsts prezidenta uzruna un kopīga himnas dziedāšana, pēc tās – gaismas uzvedums Dižkoku balsis. Vairāk vietnē: kultura.riga.lv.
Pasākumi
17. novembrī 10–17 un 18. novembrī 10–16 Liepājā, Rožu laukumā, Latvijas svētku tirdziņš.
17. novembrī 18:00 Balvu kultūras un atpūtas centrā Latvijas Republikas 108. gadadienas svinīgais sarīkojums Svēta zeme, svēta maize un mīlestība. Koncertā piedalās Balvu mūzikas skolas koris un jauniešu deju kolektīvs Balvu vilciņš. Pasākuma vadītāji Dita Lūriņa-Egliena un Mārtiņš Egliens.
18. novembrī 14:00 Cesvaines kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienas pasākums Mana Latvija. Mana zeme.
18. novembrī 17:00 Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā svētku koncerts Par savu zemi saukt, uzstāsies rokmūziķis Miks Galvanovskis ar pavadošo grupu.
18. novembrī 18:00 Aizputes kultūras namā valsts svētku koncerts kopā ar Ansi Klintsonu.
19. novembrī 17:00 Tautas frontes muzejā Rīgā demonstrēs dokumentālās filmas Demokrātijas stunda abas daļas – Avots un Straume. Pirms seansa saruna ar tās autoriem.
20. novembrī 20:00 Dignājas skolas zālē Jēkabpils novadā Latvijas valsts svētkiem veltīta Daiņa Skuteļa koncertprogramma Mūsu zeme ar koncertmeistaru Juri Kristonu.
21. novembrī 10–16 Daugavpilī, Rīgas ielā – posmā no Cietokšņa līdz Stacijas ielai – tirdziņš.
21. novembrī 10–16 Kalnciema kvartālā Rīgā zemnieku un amatnieku tirgus.
21. novembrī 16:00 Pļaviņu kultūras centrā sieviešu kora Loreleja 25 gadu jubilejas koncerts.
Tiešsaistes filmu festivāls
Līdz 19. novembrim Nacionālā kino centra portālā filmas.lv ikvienam būs iespēja noskatīties tradicionālajam Patriotu nedēļas tiešsaistes festivālam īpaši veidotu filmu izlasi. Bez maksas būs pieejamas sešas pilnmetrāžas spēlfilmas – gan mūsdienu filmas bērniem, ģimenei, jauniem cilvēkiem un plašākai patriotiski noskaņotai auditorijai, gan zelta klasika – divas vēsturiskas dokumentālās filmas par Latviju un jautri asprātīga animācijas īsfilmu izlase mazajiem skatītājiem (sērijas no režisora Jāņa Cimmermaņa leģendārā cikla Avārijas brigāde).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu