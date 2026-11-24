Tuvojoties decembrim, ikviens saulains un kails brīdis ir zelta vērts, lai dārzu pilnvērtīgi sagatavotu ziemai. No 24. novembra līdz 1. decembrim kalendārs iezīmē gan piemērotu laiku vēlo sakņu vākšanai un sīpolpuķu stādīšanai, gan dienas, kad labāk pievērsties ražas pārstrādei un sēklu kārtošanai. Lūk, praktisks ceļvedis šīs nedēļas dārza darbiem.
24.–25.11. (līdz pusdienai). Sakņu dienas. Ja augsne nav sasalusi, novāc vēlos sakņaugus: mārrutkus, topinambūrus, pastinakus, melnsaknes. Sarok pieneņu saknes. Piesedz komposta kaudzes ar lapām vai salmiem. Pārbauda temperatūru sakņu glabātavās.
25. (no pusdienas) – 26.11. (līdz pusdienai). Nelabvēlīgas dienas. Avārijas situācijas novēršanai dārzā un glabātavās laba jebkura diena, galvenais – laikus pamanīt iespējamos draudus.
26. (no pusdienas) – 28.11. (līdz pusdienai). Ziedu dienas. Stāda tulpes un citas pavasara sīpolpuķes, ja laika apstākļi to atļauj. Apgriež ziemcietes, ieziemo rozes un citus sala neizturīgos kociņus un krūmus. Pierok un piesedz ziemciešu un dekoratīvo augu stādus, kuriem nav atrasta īstā vieta. Griež klūgas pinumiem.
28. (no pusdienas) – 29.11. Lapu dienas. Neapkurināmās siltumnīcās var iesēt salātus un dilles pavasarim. Ja augsne nav sasalusi, stāda ziemas sīpolus lokiem. Laista telpaugus, ja nepieciešams – arī ilggadīgos augus dārzā.
30.11.–1.12. Augļu dienas. Sakārto sēklu krājumus. Ieziemo augļukokus un neiestādītos stādus. Pārbauda glabāšanai noliktos augļus un dārzeņus, izvāc bojātos. Spiež sulas, konservē, vāra ievārījumus un gatavo sukādes.
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Tuvojoties decembrim, ikviens saulains un kails brīdis ir zelta vērts, lai dārzu pilnvērtīgi sagatavotu ziemai. No 24. novembra līdz 1. decembrim kalendārs iezīmē gan piemērotu laiku vēlo sakņu vākšanai un sīpolpuķu stādīšanai, gan dienas, kad labāk pievērsties ražas pārstrādei un sēklu kārtošanai. Lūk, praktisks ceļvedis šīs nedēļas dārza darbiem.
24.–25.11. (līdz pusdienai). Sakņu dienas. Ja augsne nav sasalusi, novāc vēlos sakņaugus: mārrutkus, topinambūrus, pastinakus, melnsaknes. Sarok pieneņu saknes. Piesedz komposta kaudzes ar lapām vai salmiem. Pārbauda temperatūru sakņu glabātavās.
25. (no pusdienas) – 26.11. (līdz pusdienai). Nelabvēlīgas dienas. Avārijas situācijas novēršanai dārzā un glabātavās laba jebkura diena, galvenais – laikus pamanīt iespējamos draudus.
26. (no pusdienas) – 28.11. (līdz pusdienai). Ziedu dienas. Stāda tulpes un citas pavasara sīpolpuķes, ja laika apstākļi to atļauj. Apgriež ziemcietes, ieziemo rozes un citus sala neizturīgos kociņus un krūmus. Pierok un piesedz ziemciešu un dekoratīvo augu stādus, kuriem nav atrasta īstā vieta. Griež klūgas pinumiem.
28. (no pusdienas) – 29.11. Lapu dienas. Neapkurināmās siltumnīcās var iesēt salātus un dilles pavasarim. Ja augsne nav sasalusi, stāda ziemas sīpolus lokiem. Laista telpaugus, ja nepieciešams – arī ilggadīgos augus dārzā.
30.11.–1.12. Augļu dienas. Sakārto sēklu krājumus. Ieziemo augļukokus un neiestādītos stādus. Pārbauda glabāšanai noliktos augļus un dārzeņus, izvāc bojātos. Spiež sulas, konservē, vāra ievārījumus un gatavo sukādes.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem