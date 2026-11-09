Kas notiek ar sociālajiem tīkliem pēc cilvēka nāves? Jautā Ieva Kuldīgā. Konsultē zvērināta advokāte Indra Simsone.
Mūsdienās cilvēka atstātais mantojums vairs nesastāv tikai no fiziskām lietām un īpašumiem. Aizvien lielāku nozīmi iegūst digitālā pēda: neskaitāmi sociālo tīklu profili, e-pasti, digitālas fotogrāfijas un tiešsaistes dokumenti. Kad cilvēks dodas mūžībā, šis virtuālais īpašums turpina eksistēt, taču katrai sociālo tīklu un tehnoloģiju platformai ir pilnīgi atšķirīgi lietošanas noteikumi.