Situācijā, kad pēkšņi rodas nopietns apdraudējums – tuvojas spēcīga vētra, ir bīstamība gaisa telpā, notiek ķīmisko vielu noplūde, militāri draudi vai ir citi drošības riski cilvēkiem, izšķiroša nozīme ir civilās brīdināšanas sistēmām, kuru mērķis ir laikus brīdināt sabiedrību.
Iedzīvotāji Latvijā par apdraudējumu var tikt brīdināti dažādos veidos. Patlaban visbiežāk lietotais un modernākais no tiem ir šūnu apraide, taču var tikt izmantotas arī trauksmes sirēnas. Ļoti būtisks un uzticams sabiedrības informēšanas kanāls ir Latvijas sabiedriskie mediji. Noteiktos apstākļos un situācijās var izmantot aprīkojumu un resursus, kas ir pašvaldību rīcībā, piemēram, to teritorijās izvietotie stacionārie un arī operatīvo transportlīdzekļu skaļruņi. Tā tas notika pēc šogad augustā piedzīvotās spēcīgās vētras, kad masveidā bija traucēta elektroapgāde un ierobežoti arī mobilie sakari, – pašvaldības policija apdzīvotās vietās ar skaļruņiem informēja iedzīvotājus par iespēju saņemt dzeramo ūdeni, uzlādēt telefonus u. tml. Apziņot vai brīdināt arī iespējams, operatīvo dienestu vai pašvaldības darbiniekiem apsekojot mājokļus un uzrunājot cilvēkus.
Brīdināšanas vai apziņošanas sistēma vai to kombinācija tiek izraudzīta, ņemot vērā konkrēto situāciju, apdraudējumu, tā mērogu un paredzamo ietekmi.
Piemēram, ja jāapziņo iedzīvotāji visas valsts teritorijā, vismērķētākais brīdināšanas instruments ir šūnu apraide, jo tā sasniedz teju ikvienu mobilā tālruņa lietotāju. Tā noder arī plašākā apkaimē esošu cilvēku brīdināšanai gaisa telpas apdraudējumu gadījumā. Bet, piemēram, lokāla ugunsgrēka apdraudējuma situācijā iedzīvotājus, visticamāk, apziņos operatīvo dienestu darbinieki personīgi vai pa skaļruņiem.
Šūnu apraides brīdinājumu līmeņi
Šūnu apraide ir paziņojums, ko nosūta uz mobilajiem telefoniem, kas parādās to ekrānā kopā ar skaņas signālu un vibrāciju. Daudzi jau to iepazinuši, saņemot brīdinājumus par bīstamiem laika apstākļiem vai apdraudējumu gaisa telpā. Šī sistēma ļauj ātri un mērķēti izplatīt informāciju uz visām ierīcēm apdraudētajā teritorijā par iespējamo vai esošo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību. Šie ziņojumi tiek pārraidīti mobilo sakaru tīkla pārklājumā.
Izšķir triju līmeņu šūnu apraides brīdinājumus.
- Dzeltenā līmeņa paziņojums brīdina par iespējamu apdraudējumu, un iedzīvotājiem vēl ir laiks sagatavoties, piemēram, bīstamiem laika apstākļiem.
- Oranžā līmeņa paziņojums brīdina par esošu apdraudējumu, kas prasa tūlītēju rīcību, piemēram, ugunsgrēka, plūdu vai bīstamu ķīmisko vielu noplūdes gadījumā vai ja nepieciešama evakuācija.
- Sarkanā līmeņa paziņojums brīdina par būtiskiem un ārkārtējiem valdības paziņojumiem, piemēram, par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa izsludināšanu, mobilizāciju vai komandantstundas noteikšanu. Šūnu apraidē tiek paredzēts arī īpašs paziņojuma veids, lai Valsts policija izplatītu informāciju par pazudušiem bērniem.
Lai paziņojums sasniegtu
Šūnu apraides darbībā iesaistīti ne vien mobilo sakaru operatori, bet arī mobilo telefonu ražotāji un programmatūru nodrošinātāji. Tādējādi, ja mobilais telefons kādu iestatījumu vai programmatūras neesamības dēļ nespēj uztvert izsūtīto šūnu apraides paziņojumu, telefona lietotājs to nesaņems. Tāpēc ikvienam ieteicams ielūkoties sava mobilā telefona iestatījumos un pārliecināties, vai drošības sadaļā ir aktivizēti visu veidu bezvadu ārkārtas brīdinājumi. Atsevišķos mobilajos telefonos pēc noklusējuma ir aktivizēta tikai sarkanā līmeņa brīdinājumu saņemšana, attiecīgi dzeltenā un oranžā līmeņa šūnu apraides ziņojumi cilvēku nesasniedz. Jāpārliecinās arī, vai tālrunī ir iestatīti jaunākie programmatūru atjauninājumi.
Oranžā un sarkanā līmeņa šūnu apraides ziņojumam ar skaņas signālu būtu jāpienāk arī telefonos, kuri iestatīti klusuma režīmā, taču pastāv iespēja, ka atsevišķos telefonu modeļos kādu tā uzstādījumu dēļ tas var tikt piegādāts bez skaņas signāla vai ar vibrosignālu. Dzeltenajiem paziņojumiem jāpienāk ar lietotāja izvēlēto SMS skaņas un vibrācijas signālu arī telefoniem klusuma režīmā.
Vēl var gadīties, ka paziņojums nepienāk traucētu vai sliktu mobilo sakaru dēļ vai arī telefona modelis ir tik sens, ka tajā nav šūnu apraides ziņojumu saņemšanas funkcijas. Tomēr tas automātiski nenozīmē, ka uz tā sauktajiem podziņu telefoniem šūnu apraides paziņojumi nepienāk, – viss atkarīgs no telefona modeļa un tā programmatūras.
Jārēķinās gan, ka viedtālruņiem, kuri vecāki par pieciem gadiem, risks nesaņemt ziņojumus ir lielāks.
Ja ražotājs vairs nenodrošina programmatūras atjauninājumus, šie telefoni var arī kļūdaini saņemt šūnu apraides paziņojumus, piemēram, saņemt paziņojumu bez signāla.
Cilvēki ar dzirdes traucējumiem par šūnu apraides paziņojuma saņemšanu var uzzināt, vadoties pēc tālruņa vibrosignāla. Bet cilvēkiem ar redzes traucējumiem šūnu apraides paziņojumu nolasīšanai var noderēt vairumā viedtālruņu iebūvētās programmas, kas nolasa lietotājam uz ierīci saņemtos paziņojumus (Android ierīcēs Talk-Back, bet Apple iPhone ierīcēs VoiceO-
ver). Šo funkciju var aktivizēt sadaļā: Iestatījumi (Settings) > Pieejamība (Accessibility).
Šūnu apraides ziņojuma noslēgumā tiek pievienota īsa un koncentrēta informācija arī angļu valodā, lai arī cittautieši, kas Latvijā to saņem, būtu informēti par iespējamo apdraudējumu.
Kur vēl meklēt informāciju
Reizēs, kad satraukumā vai nejauši sanācis atspiest šūnu apraides paziņojumu, daudzos tālruņos ir iespēja apskatīt arī saņemto šūnu apraides paziņojumu vēsturi – to atverot, var vēlreiz izlasīt saņemto paziņojumu. Turklāt, kamēr šis brīdinājums ir aktīvs un aktuāls, to var apskatīt arī www.112.lv un 112 Latvija.
Ārkārtas situācijā papildu informāciju var meklēt arī iestāžu, kas sagatavojusi šūnu apraides brīdinājumu, saziņas kanālos: mājaslapā un sociālo mediju kontos. Šūnu apraides brīdinājumus par laika apstākļiem sagatavo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, bet brīdinājumus par apdraudējumu gaisa telpā – Nacionālie bruņotie spēki.
Lai izvairītos no lieka satraukuma un visi ģimenes locekļi būtu informēti, būtiski par šūnu apraidi, rīcību ārkārtas situācijās aprunāties arī ar bērniem. Tam var noderēt dažādi bērniem un jauniešiem sagatavotie materiāli, kas palīdz uzzināt vairāk par apdraudējumiem un pareizu rīcību dažādās bīstamās situācijās (stāstu grāmata, krāsojamā grāmata, miniseriāls, tests, darba lapas un spēle Roblox). Materiāli pieejami vietnē: vugd.gov.lv, sadaļā Aktualitātes > Drošības padomi > Izglītojoši materiāli bērniem un jauniešiem > Pamanu. Saprotu. Rīkojos.
Trauksmes sirēnas
Trauksmes sirēnas Latvijā ir uzstādītas 164 vietās, un divreiz gadā tās tiek iedarbinātas, lai pārbaudītu to darbību (par sirēnu pārbaudēm iepriekš izplata paziņojumus). Šī civilās brīdināšanas sistēma var noderēt kritiskos brīžos, kad, piemēram, ir ierobežoti mobilie sakari. Sirēnas iespējams iedarbināt gan centralizēti un attālināti, gan manuāli un klātienē.
Reālu draudu gadījumā trauksmes sirēnu izmantošana vienmēr būs sasaistē ar sabiedriskajiem medijiem: Latvijas Radio, Latvijas Televīziju un tīmekļvietni www.lsm.lv. Attiecīgi, dzirdot trauksmes sirēnas, iedzīvotājiem jāieslēdz kāds no minēto mediju kanāliem un jānoklausās informācija par to, kas īsti noticis un kā jārīkojas. Atkarībā no notikušā un iespējām jābrīdina arī kaimiņi. Tikai pēc sirēnas saprast, kas tieši atgadījies, nav iespējams, jo skaņas signāls ir vienāds neatkarīgi no iemesla – skan 5 sekundes, tam seko pārtraukums, un turpinās atkārtoti 5 sekunžu skaņas signāls un pārtraukums.
KONSULTĒJUSI Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve VIKTORIJA GRIBUSTE
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".
Situācijā, kad pēkšņi rodas nopietns apdraudējums – tuvojas spēcīga vētra, ir bīstamība gaisa telpā, notiek ķīmisko vielu noplūde, militāri draudi vai ir citi drošības riski cilvēkiem, izšķiroša nozīme ir civilās brīdināšanas sistēmām, kuru mērķis ir laikus brīdināt sabiedrību.
Iedzīvotāji Latvijā par apdraudējumu var tikt brīdināti dažādos veidos. Patlaban visbiežāk lietotais un modernākais no tiem ir šūnu apraide, taču var tikt izmantotas arī trauksmes sirēnas. Ļoti būtisks un uzticams sabiedrības informēšanas kanāls ir Latvijas sabiedriskie mediji. Noteiktos apstākļos un situācijās var izmantot aprīkojumu un resursus, kas ir pašvaldību rīcībā, piemēram, to teritorijās izvietotie stacionārie un arī operatīvo transportlīdzekļu skaļruņi. Tā tas notika pēc šogad augustā piedzīvotās spēcīgās vētras, kad masveidā bija traucēta elektroapgāde un ierobežoti arī mobilie sakari, – pašvaldības policija apdzīvotās vietās ar skaļruņiem informēja iedzīvotājus par iespēju saņemt dzeramo ūdeni, uzlādēt telefonus u. tml. Apziņot vai brīdināt arī iespējams, operatīvo dienestu vai pašvaldības darbiniekiem apsekojot mājokļus un uzrunājot cilvēkus.
Brīdināšanas vai apziņošanas sistēma vai to kombinācija tiek izraudzīta, ņemot vērā konkrēto situāciju, apdraudējumu, tā mērogu un paredzamo ietekmi.
Piemēram, ja jāapziņo iedzīvotāji visas valsts teritorijā, vismērķētākais brīdināšanas instruments ir šūnu apraide, jo tā sasniedz teju ikvienu mobilā tālruņa lietotāju. Tā noder arī plašākā apkaimē esošu cilvēku brīdināšanai gaisa telpas apdraudējumu gadījumā. Bet, piemēram, lokāla ugunsgrēka apdraudējuma situācijā iedzīvotājus, visticamāk, apziņos operatīvo dienestu darbinieki personīgi vai pa skaļruņiem.
Šūnu apraides brīdinājumu līmeņi
Šūnu apraide ir paziņojums, ko nosūta uz mobilajiem telefoniem, kas parādās to ekrānā kopā ar skaņas signālu un vibrāciju. Daudzi jau to iepazinuši, saņemot brīdinājumus par bīstamiem laika apstākļiem vai apdraudējumu gaisa telpā. Šī sistēma ļauj ātri un mērķēti izplatīt informāciju uz visām ierīcēm apdraudētajā teritorijā par iespējamo vai esošo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību. Šie ziņojumi tiek pārraidīti mobilo sakaru tīkla pārklājumā.
Izšķir triju līmeņu šūnu apraides brīdinājumus.
- Dzeltenā līmeņa paziņojums brīdina par iespējamu apdraudējumu, un iedzīvotājiem vēl ir laiks sagatavoties, piemēram, bīstamiem laika apstākļiem.
- Oranžā līmeņa paziņojums brīdina par esošu apdraudējumu, kas prasa tūlītēju rīcību, piemēram, ugunsgrēka, plūdu vai bīstamu ķīmisko vielu noplūdes gadījumā vai ja nepieciešama evakuācija.
- Sarkanā līmeņa paziņojums brīdina par būtiskiem un ārkārtējiem valdības paziņojumiem, piemēram, par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa izsludināšanu, mobilizāciju vai komandantstundas noteikšanu. Šūnu apraidē tiek paredzēts arī īpašs paziņojuma veids, lai Valsts policija izplatītu informāciju par pazudušiem bērniem.
Lai paziņojums sasniegtu
Šūnu apraides darbībā iesaistīti ne vien mobilo sakaru operatori, bet arī mobilo telefonu ražotāji un programmatūru nodrošinātāji. Tādējādi, ja mobilais telefons kādu iestatījumu vai programmatūras neesamības dēļ nespēj uztvert izsūtīto šūnu apraides paziņojumu, telefona lietotājs to nesaņems. Tāpēc ikvienam ieteicams ielūkoties sava mobilā telefona iestatījumos un pārliecināties, vai drošības sadaļā ir aktivizēti visu veidu bezvadu ārkārtas brīdinājumi. Atsevišķos mobilajos telefonos pēc noklusējuma ir aktivizēta tikai sarkanā līmeņa brīdinājumu saņemšana, attiecīgi dzeltenā un oranžā līmeņa šūnu apraides ziņojumi cilvēku nesasniedz. Jāpārliecinās arī, vai tālrunī ir iestatīti jaunākie programmatūru atjauninājumi.
Oranžā un sarkanā līmeņa šūnu apraides ziņojumam ar skaņas signālu būtu jāpienāk arī telefonos, kuri iestatīti klusuma režīmā, taču pastāv iespēja, ka atsevišķos telefonu modeļos kādu tā uzstādījumu dēļ tas var tikt piegādāts bez skaņas signāla vai ar vibrosignālu. Dzeltenajiem paziņojumiem jāpienāk ar lietotāja izvēlēto SMS skaņas un vibrācijas signālu arī telefoniem klusuma režīmā.
Vēl var gadīties, ka paziņojums nepienāk traucētu vai sliktu mobilo sakaru dēļ vai arī telefona modelis ir tik sens, ka tajā nav šūnu apraides ziņojumu saņemšanas funkcijas. Tomēr tas automātiski nenozīmē, ka uz tā sauktajiem podziņu telefoniem šūnu apraides paziņojumi nepienāk, – viss atkarīgs no telefona modeļa un tā programmatūras.
Jārēķinās gan, ka viedtālruņiem, kuri vecāki par pieciem gadiem, risks nesaņemt ziņojumus ir lielāks.
Ja ražotājs vairs nenodrošina programmatūras atjauninājumus, šie telefoni var arī kļūdaini saņemt šūnu apraides paziņojumus, piemēram, saņemt paziņojumu bez signāla.
Cilvēki ar dzirdes traucējumiem par šūnu apraides paziņojuma saņemšanu var uzzināt, vadoties pēc tālruņa vibrosignāla. Bet cilvēkiem ar redzes traucējumiem šūnu apraides paziņojumu nolasīšanai var noderēt vairumā viedtālruņu iebūvētās programmas, kas nolasa lietotājam uz ierīci saņemtos paziņojumus (Android ierīcēs Talk-Back, bet Apple iPhone ierīcēs VoiceO-
ver). Šo funkciju var aktivizēt sadaļā: Iestatījumi (Settings) > Pieejamība (Accessibility).
Šūnu apraides ziņojuma noslēgumā tiek pievienota īsa un koncentrēta informācija arī angļu valodā, lai arī cittautieši, kas Latvijā to saņem, būtu informēti par iespējamo apdraudējumu.
Kur vēl meklēt informāciju
Reizēs, kad satraukumā vai nejauši sanācis atspiest šūnu apraides paziņojumu, daudzos tālruņos ir iespēja apskatīt arī saņemto šūnu apraides paziņojumu vēsturi – to atverot, var vēlreiz izlasīt saņemto paziņojumu. Turklāt, kamēr šis brīdinājums ir aktīvs un aktuāls, to var apskatīt arī www.112.lv un 112 Latvija.
Ārkārtas situācijā papildu informāciju var meklēt arī iestāžu, kas sagatavojusi šūnu apraides brīdinājumu, saziņas kanālos: mājaslapā un sociālo mediju kontos. Šūnu apraides brīdinājumus par laika apstākļiem sagatavo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, bet brīdinājumus par apdraudējumu gaisa telpā – Nacionālie bruņotie spēki.
Lai izvairītos no lieka satraukuma un visi ģimenes locekļi būtu informēti, būtiski par šūnu apraidi, rīcību ārkārtas situācijās aprunāties arī ar bērniem. Tam var noderēt dažādi bērniem un jauniešiem sagatavotie materiāli, kas palīdz uzzināt vairāk par apdraudējumiem un pareizu rīcību dažādās bīstamās situācijās (stāstu grāmata, krāsojamā grāmata, miniseriāls, tests, darba lapas un spēle Roblox). Materiāli pieejami vietnē: vugd.gov.lv, sadaļā Aktualitātes > Drošības padomi > Izglītojoši materiāli bērniem un jauniešiem > Pamanu. Saprotu. Rīkojos.
Trauksmes sirēnas
Trauksmes sirēnas Latvijā ir uzstādītas 164 vietās, un divreiz gadā tās tiek iedarbinātas, lai pārbaudītu to darbību (par sirēnu pārbaudēm iepriekš izplata paziņojumus). Šī civilās brīdināšanas sistēma var noderēt kritiskos brīžos, kad, piemēram, ir ierobežoti mobilie sakari. Sirēnas iespējams iedarbināt gan centralizēti un attālināti, gan manuāli un klātienē.
Reālu draudu gadījumā trauksmes sirēnu izmantošana vienmēr būs sasaistē ar sabiedriskajiem medijiem: Latvijas Radio, Latvijas Televīziju un tīmekļvietni www.lsm.lv. Attiecīgi, dzirdot trauksmes sirēnas, iedzīvotājiem jāieslēdz kāds no minēto mediju kanāliem un jānoklausās informācija par to, kas īsti noticis un kā jārīkojas. Atkarībā no notikušā un iespējām jābrīdina arī kaimiņi. Tikai pēc sirēnas saprast, kas tieši atgadījies, nav iespējams, jo skaņas signāls ir vienāds neatkarīgi no iemesla – skan 5 sekundes, tam seko pārtraukums, un turpinās atkārtoti 5 sekunžu skaņas signāls un pārtraukums.
KONSULTĒJUSI Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve VIKTORIJA GRIBUSTE
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".