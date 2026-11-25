"Vai iespējama pārbūve un no četristabu un divistabu dzīvokļa iegūt divus trīsistabu dzīvokļus? Abi atrodas blakus," likumīgu risinājumu meklē Laima V. Rīgā.
Četristabu un divistabu dzīvokļa pārbūve par diviem jauniem trīsistabu mājokļiem nozīmē telpu robežu pārbīdīšanu starp diviem kaimiņu īpašumiem, skaidro Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldē. Tas, cik raiti un veiksmīgi šis process var noritēt, atkarīgs no viena galvenā faktora: vai siena starp apvienojamajiem vai pārdalāmajiem dzīvokļiem ir viegla starpsiena (nenesoša) vai arī tā ir atbildīga par visas mājas strukturālo noturību (nesoša).
Ja siena nenesoša – process ātrāks un vieglāks
Tā kā siena nebalsta ēkas konstrukcijas, birokrātiskais slogs ir daudz mazāks un saskaņošana ievērojami vienkāršāka.