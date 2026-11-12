Tuvojas 18. novembris – Latvijas dzimšanas diena. Ikdienas steiga bieži ņem virsroku pār vēlmi sarūpēt svētkus. "Praktiskais Latvietis" viesojās Mālpilī, vietā, kur laiks mazliet apstājas, – Baltijas kūku vēstures muzejā un Galda kultūras un svētku svinēšanas vēstures muzejā. Tur saimnieko kūku cepēja Ilze Kupča un saimniece Laima Krūze. Viņas mudina svinēt svētkus katram pēc savas gaumes un sajūtām, bet galvenais – būt kopā, jo tā ir patiesa vērtība.
Sarkanbaltsarkanais it visā
Vispirms tiekamies Svētku ēdienu vēstniecībā – Mālpils kultūras centra kafejnīcā, kurā uzņem tūristus un piektdienās, sestdienās jebkurš var baudīt Ilzes un Laimas viesmīlību. Telpā skan mūzika, deg sveces. Virtuvē dzirdama rosība, šķind glāzes, trauki. Ilze klāj galdu. Uz galda, kas pārklāts ar bordo krāsas galdautu, viņa uzliek sarkanbaltsarkanu karodziņu.