Tuvojoties ziemai, mājputnu audzētājiem jāparūpējas, lai putni auksto gadalaiku sagaidītu piemērotos apstākļos. Lai arī vistas ir samērā izturīgas pret zemām temperatūrām, to labsajūtu un produktivitāti lielā mērā nosaka to turēšanas apstākļi. Turklāt, sagatavojot kūti ziemai, ir vairākas nianses, kurām vērts pievērst uzmanību.
Kā iekārtot putnu mītni, lai ziemā tajā būtu nodrošināts viss nepieciešamais, pieredzē un praktiskos ieteikumos dalās zemnieku saimniecības Gribēni saimniece Līga Roga.
Svaigs gaiss, bez caurvēja
Ziemā putnu kūtī svarīgi nodrošināt pareizu gaisa apmaiņu, vienlaikus nepieļaujot caurvēju. Ventilācijas sistēma jāierīko tā, lai svaigais gaiss ieplūstu telpā pa zemāk izveidotām atverēm, bet siltais un mitrais gaiss izplūstu pa ventilācijas atverēm jumta augšdaļā.