46. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienās (10., 11., 12.11. ) aplaista telpaugus. Novāc lapas no zālieniem, kur tās traucē. Novāc vēlos kāpostus.
- Augļu dienās (13., 14.11.) pierok augļu koku stādus. Veic citus nepieciešamos darbus dārzā. Skābē kāpostus.
- Sakņu dienā (15.11.) stāda ziemas ķiplokus, sīpolus un pavasara sīpolpuķes, ja laika apstākļi atļauj. Sarok topinambūrus pēc vajadzības.
Pārdomas
Vadoties pēc ticējumiem un tradīcijām, līdz Mārtiņiem (10.11.) lauku darbiem jābūt pabeigtiem, tad zeme jāliek mierā. Atkal var pafilozofēt, kurš tad ir tas īstais laiks – vecie vai jaunie Mārtiņi? Starp abiem laika intervāls ir divas nedēļas. Ja tā ar vēsu prātu padomā, ko nu vairs dižu novembrī uz lauka vai dārzā darīt. Nopietni dārzkopji gan iebildīs, ka tas ir īstais laiks augļu koku stumbru apstrādei ar kaļķojamo materiālu, žogu sakārtošanai, stādu pierakšanai utt. Krāšņo puķu stādījumu apsaimniekotāji arī steigs sagatavot rožu un ziemciešu dobes ziemošanai. Noliks pa rokai segmateriālus un metīsies vēl stādīt tulpes. Arī ziemas ķiplokus vēl var paspēt iestādīt. Novembris var izspēlēt kādu joku ar salu un sniegu jau ap Mārtiņiem. Kā nu būs, tā būs. Tas netraucē saskaņā ar tradīcijām sevi palutināt ar kārtīgu Mārtiņdienas mielastu. Tradicionāli būtu jāpagatavo speciāli audzēta un barota zoss vai gailis. Var izlīdzēties ar lielveikalā dabūjamu cāli. Galvenais to labi pagatavot kopā ar rudens dārzeņiem.
Novembris
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Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienās (10., 11., 12.11. ) aplaista telpaugus. Novāc lapas no zālieniem, kur tās traucē. Novāc vēlos kāpostus.
- Augļu dienās (13., 14.11.) pierok augļu koku stādus. Veic citus nepieciešamos darbus dārzā. Skābē kāpostus.
- Sakņu dienā (15.11.) stāda ziemas ķiplokus, sīpolus un pavasara sīpolpuķes, ja laika apstākļi atļauj. Sarok topinambūrus pēc vajadzības.
Pārdomas
Vadoties pēc ticējumiem un tradīcijām, līdz Mārtiņiem (10.11.) lauku darbiem jābūt pabeigtiem, tad zeme jāliek mierā. Atkal var pafilozofēt, kurš tad ir tas īstais laiks – vecie vai jaunie Mārtiņi? Starp abiem laika intervāls ir divas nedēļas. Ja tā ar vēsu prātu padomā, ko nu vairs dižu novembrī uz lauka vai dārzā darīt. Nopietni dārzkopji gan iebildīs, ka tas ir īstais laiks augļu koku stumbru apstrādei ar kaļķojamo materiālu, žogu sakārtošanai, stādu pierakšanai utt. Krāšņo puķu stādījumu apsaimniekotāji arī steigs sagatavot rožu un ziemciešu dobes ziemošanai. Noliks pa rokai segmateriālus un metīsies vēl stādīt tulpes. Arī ziemas ķiplokus vēl var paspēt iestādīt. Novembris var izspēlēt kādu joku ar salu un sniegu jau ap Mārtiņiem. Kā nu būs, tā būs. Tas netraucē saskaņā ar tradīcijām sevi palutināt ar kārtīgu Mārtiņdienas mielastu. Tradicionāli būtu jāpagatavo speciāli audzēta un barota zoss vai gailis. Var izlīdzēties ar lielveikalā dabūjamu cāli. Galvenais to labi pagatavot kopā ar rudens dārzeņiem.
Novembris
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