Līdz ar auksto un tumšo laiku, aizvien izplatītākas kļūst dažādas vīrusu saslimšanas un arī saaukstēšanās. Lai sevi pasargātu, organisms jāstiprina! Šīs nedēļas Praktiskajā Latvietī lasi, kā pašam pagatavot veselībai vērtīgo egļu skuju dzērienu, kādus vēl produktus lietot imunitātes stiprināšanai, un ķer idejas sildošu un spēcinošu dārzeņu, sakņaugu un augļu ēdienu pagatavošanai!
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Līdz ar auksto un tumšo laiku, aizvien izplatītākas kļūst dažādas vīrusu saslimšanas un arī saaukstēšanās. Lai sevi pasargātu, organisms jāstiprina! Šīs nedēļas Praktiskajā Latvietī lasi, kā pašam pagatavot veselībai vērtīgo egļu skuju dzērienu, kādus vēl produktus lietot imunitātes stiprināšanai, un ķer idejas sildošu un spēcinošu dārzeņu, sakņaugu un augļu ēdienu pagatavošanai!
Vēl jaunākajā numurā:
- Dzīvokļa pārbūve – kā rīkoties
- Vai apdrošināt kapavietu
- Maksātnespēja fiziskai personai
- Kā tikt vaļā no nātrēm
- Dārzs mitrā vietā – ko audzēt
- Klūgu pinumi – kā tos kopt
- Degvielas rezerves mājsaimniecībai – uzglabā pareizi
- Dreļļu lakats – kā uzadīt
- Māla trauki – aizvien pieprasīti
- Ja sasists astes kauls – ko darīt
Meklē jauno Praktisko Latvieti preses tirdzniecības vietās līdz 23. novembrim vai pērc un lasi elektroniski šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem