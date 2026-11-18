Daudzi dārzkopji maldīgi uzskata, ka lielākais drauds rozēm ir tikai dziļš sals, taču patiesībā daudz bīstamāki par mīnusiem ir kailsals un bieži atkušņi. Veiksmīga pārziemošana sākas jau pavasarī un vasarā, nodrošinot augam spēcīgu imunitāti un pareizu dzinumu nobriešanu. Aplūkojam izturīgākās rožu grupas, atšķirību starp salcietību un ziemcietību, kā arī ieteikumus, kas palīdzēs saglabāt stādus veselīgus gadu no gada. Konsultē rožu audzētāja un stādaudzētavas "Ārītes" saimniece lze Līce un rožu audzētāja un kolekcijas dārza "Rozītes" saimniece Daila Trubiņa.
Izvēloties rozes audzēšanai Latvijas austrumos, kur ziemas mēdz būt bargākas nekā citviet Latvijā, galvenais kritērijs nav tikai šķirnes ziemcietība, bet gan apstākļu kopums: šķirnes īpašības, stādīšanas vieta, auga veselība, kopšana un konkrētās ziemas laika apstākļi. Tāpēc īsti nevar pateikt, kuras šķirnes veiksmīgi ziemos bez piesegšanas.