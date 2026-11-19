"Vai jebkurš var nokārtot fiziskas personas maksātnespējas procesu?" jautā Lāsma Rīgā. Konsultē Tieslietu ministrijas pārstāve Ilze Leimane.
Finansiālās grūtības mēdz piemeklēt negaidīti, taču Latvijas tiesiskais ietvars nodrošina mehānismu, kā pilngadīga fiziskā persona var pārkārtot savas saistības un atgūt finansiālo stabilitāti. Vienlaikus šī iespēja ir pakļauta stingriem kritērijiem, konkrētiem pieteikuma atteikuma iemesliem un būtiskiem ikdienas rīcības ierobežojumiem.
Procesa sākšanas nosacījumi
Fiziskās personas maksātnespējas procesu var ierosināt jebkura pilngadīga fiziskā persona, kura atbilst diviem pamatnosacījumiem: