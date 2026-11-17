Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
- Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
- Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
- Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
- Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
- Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
17. novembris – Iņ Koka Kaza (Zeme) gribētu visu, bet resursu ir tik, cik ir. Tā māca izmanīgi kalkulēt, lai iegūtu vispiemērotāko un kvalitatīvāko. Izpēti variantus!
18. novembris – Jan Uguns Pērtiķim (Metāls) patīk jautrība un svētki. Vien ātrumā neķer un negrāb visu, ko piedāvā. Izvērtē drošas situācijas.
19. novembris – Iņ Uguns Gailis (Metāls) rūpīgi šķetina pavedienu, lai gaismā izvilktu un izpētītu visus notikumu līkločus un nonāktu pie skarbās patiesības. Knābiens var būt sāpīgs, bet graudus atsijās no pelavām.
20. novembris – Jan Zemes Suns (Zeme), sevī aizdomājies, var kavēt ceļojuma plānus. Laikus dodies uz lidostu, lai nav jārikšo ar smagiem čemodāniem kā sprinterim stadionā.
21. novembris – Iņ Zemes Cūkai (Ūdens) kaut kā var ceļā pietrūkt, taču laipnie līdzcilvēki palīdzēs atrisināt visas problēmas, un atrisinājuma varianti birs kā no pārpilnības raga.
22. novembris – JanMetāla Žurka (Ūdens) veiksmīgi adaptējas jebkurā situācijā un ātri izzina izdevīgus jaunumus. Izmanto dienu, pētot jaunus ceļus, bet uzmanies, jo viņa var komandas biedrus sadalīt pretējās nometnēs.
23. novembris – Iņ Metāla Vērsis (Zeme) veiksmīgi risina tehniskas ķibeles, māk radoši izmantot instrumentus. Viņa ietiepīgā mērķtiecība palīdzēs atrisināt jebko un nonākt galamērķī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
- Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
- Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
- Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
- Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
- Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
17. novembris – Iņ Koka Kaza (Zeme) gribētu visu, bet resursu ir tik, cik ir. Tā māca izmanīgi kalkulēt, lai iegūtu vispiemērotāko un kvalitatīvāko. Izpēti variantus!
18. novembris – Jan Uguns Pērtiķim (Metāls) patīk jautrība un svētki. Vien ātrumā neķer un negrāb visu, ko piedāvā. Izvērtē drošas situācijas.
19. novembris – Iņ Uguns Gailis (Metāls) rūpīgi šķetina pavedienu, lai gaismā izvilktu un izpētītu visus notikumu līkločus un nonāktu pie skarbās patiesības. Knābiens var būt sāpīgs, bet graudus atsijās no pelavām.
20. novembris – Jan Zemes Suns (Zeme), sevī aizdomājies, var kavēt ceļojuma plānus. Laikus dodies uz lidostu, lai nav jārikšo ar smagiem čemodāniem kā sprinterim stadionā.
21. novembris – Iņ Zemes Cūkai (Ūdens) kaut kā var ceļā pietrūkt, taču laipnie līdzcilvēki palīdzēs atrisināt visas problēmas, un atrisinājuma varianti birs kā no pārpilnības raga.
22. novembris – JanMetāla Žurka (Ūdens) veiksmīgi adaptējas jebkurā situācijā un ātri izzina izdevīgus jaunumus. Izmanto dienu, pētot jaunus ceļus, bet uzmanies, jo viņa var komandas biedrus sadalīt pretējās nometnēs.
23. novembris – Iņ Metāla Vērsis (Zeme) veiksmīgi risina tehniskas ķibeles, māk radoši izmantot instrumentus. Viņa ietiepīgā mērķtiecība palīdzēs atrisināt jebko un nonākt galamērķī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu