Aizvien vairāk saimnieku kā apkures risinājumu mājoklim izvēlas siltumsūkni. Taču, lai ziemā mājoklī būtu silti un apkures rēķini samērīgi, būtiski izvēlēties ēkai piemērotu siltumsūkni ar atbilstīgiem tehniskajiem parametriem. Ar padomiem dalās būvprojektu vadītājs Māris Segliņš, kuram ir desmit gadu pieredze darbā Latvijā un ārvalstu projektos.
Siltumsūkņu veidi
Visu siltumsūkņu darbības pamatprincips ir līdzīgs – tie izmanto apkārtējā vidē uzkrāto siltumenerģiju un ar aukstumaģenta un kompresora starpniecību pārnes to uz apkures sistēmu.
Gaiss–gaiss siltumsūknis iegūst siltumenerģiju no āra gaisa, izmantojot āra bloku. Savukārt viens vai vairāki iekštelpu bloki nodrošina uzsildītā gaisa plūsmu telpās. Ierīces efektivitāte atkarīga no āra gaisa temperatūras – jo tā zemāka, jo vairāk enerģijas nepieciešams, lai sasildītu telpas līdz iestatītajai temperatūrai. Īpaši aukstā laikā, piemēram, temperatūrai noslīdot zem –15 °C (atkarībā no modeļa), siltumsūkņa efektivitāte var būtiski samazināties.
Šiem siltumsūkņiem ir vienkāršāka un kompaktāka uzbūve, turklāt tie ir salīdzinoši lēti. Orientējoši sistēma maksā 800–3000 eiro. Tomēr siltuma sadale telpās ne vienmēr ir vienmērīga, īpaši lielākās ēkās vai mājokļos ar sarežģītu plānojumu. Tāpēc gaiss–gaiss siltumsūkni bieži izvēlas nelielu ēku, viesu namu un vasarnīcu apsildīšanai, kā arī kā papildu apkures risinājumu.
Gaiss–ūdens siltumsūknis ir viens no populārākajiem un universālākajiem risinājumiem. Tas īpaši piemērots ēkām ar apkures sistēmu, kurā izmanto ūdens, etilēnglikola vai propilēnglikola siltumnesēju. Ierīce siltumenerģiju telpu apsildīšanai iegūst no āra gaisa, ar kompresora starpniecību to paaugstinot līdz vajadzīgajai temperatūrai. Atkarībā no komplektācijas gaiss–ūdens siltumsūkni var izmantot arī telpu dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai.
Arī šā siltumsūkņa efektivitāti ietekmē āra gaisa temperatūra. Turklāt, ja nepieciešams sagatavot karsto ūdeni virs 55–60 °C, elektroenerģijas patēriņš pieaug. Šādos apstākļos zeme–ūdens siltumsūknis var būt ekonomiskāks risinājums.
Gaiss–ūdens sistēmai nepieciešams pieslēgums ēkas ūdens apkures sistēmai, kā arī atbilstīgas tvertnes un vadības elementi. Izvēloties ierīces uzstādīšanas vietu, jāņem vērā āra bloka izraisītais troksnis un jāparedz iespēja novadīt kondensātu. Orientējošās sistēmas izmaksas – 6000–14 000 eiro.
Zeme–ūdens siltumsūknis izmanto zemē uzkrāto siltumu. Tas ir stabilāks siltuma avots gada aukstajā periodā, jo zemē ieraktas sistēmas caurules atrodas dziļumā, kur temperatūras svārstības ir mazākas. Sistēmas ierīkošanā jāizvērtē grunts un īpašuma teritorijas īpatnības. Šo siltumsūkni parasti izvēlas lielākām saimniecībām vai privātmājām ar plašu piegulošo teritoriju. Siltuma savākšanas caurules var ierīkot vairākus metrus zem zemes vai pietiekami dziļā ūdenstilpē. Galvenie trūkumi ir lielākas sākotnējās investīcijas (8000–17 000 eiro) un sarežģītāki ierīkošanas darbi. Tai nepieciešams zemes kolektors vai vertikāli urbumi, kuros iegulda caurules.
Ūdens–ūdens siltumsūknis pēc darbības principa un izmaksu ziņā ir līdzīgs zeme–ūdens siltumsūknim, taču tas siltumenerģiju iegūst no pazemes ūdeņiem vai atklātām ūdenstilpēm.
Kā izvēlēties piemērotāko
Lai izraudzītos piemērotāko siltumsūkni, vispirms jāizvērtē pati ēka. Svarīga ir tās platība, stāvu skaits, griestu augstums, konstrukcija, siltumizolācijas biezums un kvalitāte, logu un durvju stāvoklis, kā arī esošā apkures sistēma un līdzšinējais enerģijas patēriņš. Jāņem vērā arī tas, vai nepieciešama karstā ūdens sagatavošana, kāds ir tā patēriņš un vai vasarā noderētu telpu dzesēšanas funkcija. Visi šie faktori ietekmē gan ierīces izvēli, gan ekspluatācijas izmaksas.
Plānošana jāsāk ar precīzu ēkas siltuma zudumu aprēķinu. Nepietiek izvērtēt tikai mājas platību, jo divām vienāda izmēra ēkām siltuma zudumi var būt ļoti atšķirīgi. Jo vairāk siltuma ēka zaudē, jo lielāka jauda nepieciešama apkures sistēmai, lai telpās uzturētu vēlamo temperatūru.
Pamatojoties uz informāciju par ēku, apkures sistēmas projektētājs var noteikt nepieciešamo ierīces jaudu un izstrādāt piemērotāko risinājumu, piemēram, siltās grīdas apkures sistēmas tipu, cauruļu diametru un soli. Ja siltumsūkni plānots pievienot radiatoriem, jāizvērtē, vai tie spēj nodrošināt pietiekamu siltuma atdevi pie zemākas cirkulētā ūdens temperatūras. Tas ir būtiski, jo siltumsūkņi parasti darbojas efektīvāk, ja apkures sistēmai nav jāuztur augsta ūdens temperatūra.
Nevajadzētu pirkt siltumsūkni, pirms speciālists nav novērtējis ēku. Var izrādīties, ka konkrētajai ēkai piemērotāks vai ekonomiski izdevīgāks ir cits apkures risinājums. Piemēram, ja mājoklī jau ir piemērota radiatoru sistēma vai īpašuma tuvumā atrodas gāzesvads, noteiktos apstākļos izdevīgāks var būt gāzes apkures katls. Siltumsūkņa ierīkošanas iespējas īpaši rūpīgi jāizvērtē arī vecās un vēsturiskās ēkās, koka mājās un ēkās ar plašām telpām.
Izvēloties siltumsūkni, nevajadzētu vadīties tikai pēc cenas. Pārāk mazas jaudas ierīce aukstākajās dienās var nespēt nodrošināt vajadzīgo temperatūru, savukārt pārāk jaudīga ierīce būs dārgāka un var darboties neefektīvi. Tāpēc svarīgi izraudzīties piemērotas jaudas modeli, ņemot vērā arī nepieciešamo rezerves jaudu.
Lai saprastu, kurš risinājums ilgtermiņā ir izdevīgākais, jāizvērtē visas ar sistēmas dzīves ciklu saistītās izmaksas. Jāņem vērā projektēšanas, iegādes un montāžas izmaksas, elektroenerģijas patēriņš, regulārās apkopes, iespējamie remonti un paredzamais kalpošanas laiks.
Ne mazāk svarīgi pārliecināties par elektrības pieslēguma iespējām, tehniskās telpas izmēriem un piekļuvi ierīcei apkopes laikā. Jāizvērtē arī āra bloka novietojums un citas ar montāžu saistītās tehniskās prasības.
Siltumsūkņa lietošana un apkope
Lai siltumsūknis darbotos efektīvi un kalpotu iespējami ilgāk, jāievēro ražotāja norādījumi un ieteikumi. Ieteicams saimniekam periodiski pārliecināties, vai nav aizsprostotas gaisa ieplūdes un izplūdes vietas, filtri un restes, veikt citas lietošanas instrukcijā paredzētās apkopes.
Regulāras tehniskās pārbaudes un profilaktiskā apkope jāuztic kvalificētam speciālistam.
Pārbaužu laikā tiek novērtēta sistēmas darbība, savienojumu, filtru, sūkņu, citu elementu tehniskais stāvoklis, pārbaudīti vadības iestatījumi. Svarīga arī pareiza ierīces iestatīšana un regulēšana, kas palīdz nodrošināt efektīvu sistēmas darbību.
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Aizvien vairāk saimnieku kā apkures risinājumu mājoklim izvēlas siltumsūkni. Taču, lai ziemā mājoklī būtu silti un apkures rēķini samērīgi, būtiski izvēlēties ēkai piemērotu siltumsūkni ar atbilstīgiem tehniskajiem parametriem. Ar padomiem dalās būvprojektu vadītājs Māris Segliņš, kuram ir desmit gadu pieredze darbā Latvijā un ārvalstu projektos.
Siltumsūkņu veidi
Visu siltumsūkņu darbības pamatprincips ir līdzīgs – tie izmanto apkārtējā vidē uzkrāto siltumenerģiju un ar aukstumaģenta un kompresora starpniecību pārnes to uz apkures sistēmu.
Gaiss–gaiss siltumsūknis iegūst siltumenerģiju no āra gaisa, izmantojot āra bloku. Savukārt viens vai vairāki iekštelpu bloki nodrošina uzsildītā gaisa plūsmu telpās. Ierīces efektivitāte atkarīga no āra gaisa temperatūras – jo tā zemāka, jo vairāk enerģijas nepieciešams, lai sasildītu telpas līdz iestatītajai temperatūrai. Īpaši aukstā laikā, piemēram, temperatūrai noslīdot zem –15 °C (atkarībā no modeļa), siltumsūkņa efektivitāte var būtiski samazināties.
Šiem siltumsūkņiem ir vienkāršāka un kompaktāka uzbūve, turklāt tie ir salīdzinoši lēti. Orientējoši sistēma maksā 800–3000 eiro. Tomēr siltuma sadale telpās ne vienmēr ir vienmērīga, īpaši lielākās ēkās vai mājokļos ar sarežģītu plānojumu. Tāpēc gaiss–gaiss siltumsūkni bieži izvēlas nelielu ēku, viesu namu un vasarnīcu apsildīšanai, kā arī kā papildu apkures risinājumu.
Gaiss–ūdens siltumsūknis ir viens no populārākajiem un universālākajiem risinājumiem. Tas īpaši piemērots ēkām ar apkures sistēmu, kurā izmanto ūdens, etilēnglikola vai propilēnglikola siltumnesēju. Ierīce siltumenerģiju telpu apsildīšanai iegūst no āra gaisa, ar kompresora starpniecību to paaugstinot līdz vajadzīgajai temperatūrai. Atkarībā no komplektācijas gaiss–ūdens siltumsūkni var izmantot arī telpu dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai.
Arī šā siltumsūkņa efektivitāti ietekmē āra gaisa temperatūra. Turklāt, ja nepieciešams sagatavot karsto ūdeni virs 55–60 °C, elektroenerģijas patēriņš pieaug. Šādos apstākļos zeme–ūdens siltumsūknis var būt ekonomiskāks risinājums.
Gaiss–ūdens sistēmai nepieciešams pieslēgums ēkas ūdens apkures sistēmai, kā arī atbilstīgas tvertnes un vadības elementi. Izvēloties ierīces uzstādīšanas vietu, jāņem vērā āra bloka izraisītais troksnis un jāparedz iespēja novadīt kondensātu. Orientējošās sistēmas izmaksas – 6000–14 000 eiro.
Zeme–ūdens siltumsūknis izmanto zemē uzkrāto siltumu. Tas ir stabilāks siltuma avots gada aukstajā periodā, jo zemē ieraktas sistēmas caurules atrodas dziļumā, kur temperatūras svārstības ir mazākas. Sistēmas ierīkošanā jāizvērtē grunts un īpašuma teritorijas īpatnības. Šo siltumsūkni parasti izvēlas lielākām saimniecībām vai privātmājām ar plašu piegulošo teritoriju. Siltuma savākšanas caurules var ierīkot vairākus metrus zem zemes vai pietiekami dziļā ūdenstilpē. Galvenie trūkumi ir lielākas sākotnējās investīcijas (8000–17 000 eiro) un sarežģītāki ierīkošanas darbi. Tai nepieciešams zemes kolektors vai vertikāli urbumi, kuros iegulda caurules.
Ūdens–ūdens siltumsūknis pēc darbības principa un izmaksu ziņā ir līdzīgs zeme–ūdens siltumsūknim, taču tas siltumenerģiju iegūst no pazemes ūdeņiem vai atklātām ūdenstilpēm.
Kā izvēlēties piemērotāko
Lai izraudzītos piemērotāko siltumsūkni, vispirms jāizvērtē pati ēka. Svarīga ir tās platība, stāvu skaits, griestu augstums, konstrukcija, siltumizolācijas biezums un kvalitāte, logu un durvju stāvoklis, kā arī esošā apkures sistēma un līdzšinējais enerģijas patēriņš. Jāņem vērā arī tas, vai nepieciešama karstā ūdens sagatavošana, kāds ir tā patēriņš un vai vasarā noderētu telpu dzesēšanas funkcija. Visi šie faktori ietekmē gan ierīces izvēli, gan ekspluatācijas izmaksas.
Plānošana jāsāk ar precīzu ēkas siltuma zudumu aprēķinu. Nepietiek izvērtēt tikai mājas platību, jo divām vienāda izmēra ēkām siltuma zudumi var būt ļoti atšķirīgi. Jo vairāk siltuma ēka zaudē, jo lielāka jauda nepieciešama apkures sistēmai, lai telpās uzturētu vēlamo temperatūru.
Pamatojoties uz informāciju par ēku, apkures sistēmas projektētājs var noteikt nepieciešamo ierīces jaudu un izstrādāt piemērotāko risinājumu, piemēram, siltās grīdas apkures sistēmas tipu, cauruļu diametru un soli. Ja siltumsūkni plānots pievienot radiatoriem, jāizvērtē, vai tie spēj nodrošināt pietiekamu siltuma atdevi pie zemākas cirkulētā ūdens temperatūras. Tas ir būtiski, jo siltumsūkņi parasti darbojas efektīvāk, ja apkures sistēmai nav jāuztur augsta ūdens temperatūra.
Nevajadzētu pirkt siltumsūkni, pirms speciālists nav novērtējis ēku. Var izrādīties, ka konkrētajai ēkai piemērotāks vai ekonomiski izdevīgāks ir cits apkures risinājums. Piemēram, ja mājoklī jau ir piemērota radiatoru sistēma vai īpašuma tuvumā atrodas gāzesvads, noteiktos apstākļos izdevīgāks var būt gāzes apkures katls. Siltumsūkņa ierīkošanas iespējas īpaši rūpīgi jāizvērtē arī vecās un vēsturiskās ēkās, koka mājās un ēkās ar plašām telpām.
Izvēloties siltumsūkni, nevajadzētu vadīties tikai pēc cenas. Pārāk mazas jaudas ierīce aukstākajās dienās var nespēt nodrošināt vajadzīgo temperatūru, savukārt pārāk jaudīga ierīce būs dārgāka un var darboties neefektīvi. Tāpēc svarīgi izraudzīties piemērotas jaudas modeli, ņemot vērā arī nepieciešamo rezerves jaudu.
Lai saprastu, kurš risinājums ilgtermiņā ir izdevīgākais, jāizvērtē visas ar sistēmas dzīves ciklu saistītās izmaksas. Jāņem vērā projektēšanas, iegādes un montāžas izmaksas, elektroenerģijas patēriņš, regulārās apkopes, iespējamie remonti un paredzamais kalpošanas laiks.
Ne mazāk svarīgi pārliecināties par elektrības pieslēguma iespējām, tehniskās telpas izmēriem un piekļuvi ierīcei apkopes laikā. Jāizvērtē arī āra bloka novietojums un citas ar montāžu saistītās tehniskās prasības.
Siltumsūkņa lietošana un apkope
Lai siltumsūknis darbotos efektīvi un kalpotu iespējami ilgāk, jāievēro ražotāja norādījumi un ieteikumi. Ieteicams saimniekam periodiski pārliecināties, vai nav aizsprostotas gaisa ieplūdes un izplūdes vietas, filtri un restes, veikt citas lietošanas instrukcijā paredzētās apkopes.
Regulāras tehniskās pārbaudes un profilaktiskā apkope jāuztic kvalificētam speciālistam.
Pārbaužu laikā tiek novērtēta sistēmas darbība, savienojumu, filtru, sūkņu, citu elementu tehniskais stāvoklis, pārbaudīti vadības iestatījumi. Svarīga arī pareiza ierīces iestatīšana un regulēšana, kas palīdz nodrošināt efektīvu sistēmas darbību.
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