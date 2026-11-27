Kad kārojas kas salds, viegls un ogu aromāta pilns, glābiņš ir melleņu saldā zupa. Tās pagatavošanai nepieciešamas vien piecas vienkāršas sastāvdaļas, un to var baudīt gan kā spēcinošu brokastu papildinājumu kopā ar biezpienu, gan kā gardu vakara desertu.
- 400 ml ūdens
- 3 ēdamkarotes cukura
- 250 g saldētu melleņu
- 1 ēdamkarote kukurūzas cietes
- piedevas pēc gaumes: biezpiens, saldējums, sakapāti rieksti un sēklas vai sadrupināti cepumi
Uzvāra ūdeni, pieber cukuru un izmaisa, līdz tas izšķīst. Pieber mellenes. Uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai un uz lēnas uguns vāra 4 minūtes. Kukurūzas cieti izšķīdina nelielā auksta ūdens daudzumā un ar putojamo slotiņu iemaisa šķidrumā. Tiklīdz virums uzmet burbuli, ogas sablendē ar rokas blenderi. Ļauj šķidrumam atdzist. Melleņu zupu dzer kā ķīseli vai pasniedz ar graudaino biezpienu, saldējumu un sakapātiem riekstiem, sēklām vai drupinātiem cepumiem.
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Kad kārojas kas salds, viegls un ogu aromāta pilns, glābiņš ir melleņu saldā zupa. Tās pagatavošanai nepieciešamas vien piecas vienkāršas sastāvdaļas, un to var baudīt gan kā spēcinošu brokastu papildinājumu kopā ar biezpienu, gan kā gardu vakara desertu.
- 400 ml ūdens
- 3 ēdamkarotes cukura
- 250 g saldētu melleņu
- 1 ēdamkarote kukurūzas cietes
- piedevas pēc gaumes: biezpiens, saldējums, sakapāti rieksti un sēklas vai sadrupināti cepumi
Uzvāra ūdeni, pieber cukuru un izmaisa, līdz tas izšķīst. Pieber mellenes. Uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai un uz lēnas uguns vāra 4 minūtes. Kukurūzas cieti izšķīdina nelielā auksta ūdens daudzumā un ar putojamo slotiņu iemaisa šķidrumā. Tiklīdz virums uzmet burbuli, ogas sablendē ar rokas blenderi. Ļauj šķidrumam atdzist. Melleņu zupu dzer kā ķīseli vai pasniedz ar graudaino biezpienu, saldējumu un sakapātiem riekstiem, sēklām vai drupinātiem cepumiem.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem