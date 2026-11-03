Vai meklējat jaunas idejas ātrām, bet izsmalcinātām darba dienu vakariņām? Uzņēmuma "Šefa uzkodas" saimnieks Ēriks Aleksejevs iesaka vērst skatu itāļu klasikas virzienā, kur vienkāršas sastāvdaļas pārtop patiesā garšu baudījumā. Viņa piedāvātā zupa "Straciatella" ar olu klimpām, zaļumiem un aromātisko sieru ir lielisks risinājums steidzīgajiem.
1 porcijai
- 150 ml vistas buljona
- ola
- šķipsniņa rīvēta muskatrieksta
- 10 g pētersīļu lapu
- 10 g Parmas siera
- biešu vai spinātu lapas
- sāls, pipari
Olu sakuļ kopā ar šķipsniņu rīvēta muskatrieksta un sagrieztiem pētersīļiem un pipariem.
Vistas buljonu liek sildīties līdz vārīšanai. Kad tas izdarīts, lēnām mazā daudzumā maisot pievieno olu masu.
Šķīvī izkārto viegli sagrieztas spinātu lapas un rīvētu Parmas sieru, pārlej buljonu un pasniedz.
Var pievienot strēmelēs grieztu Parmas šķiņķi, izkārtojot to kopā ar biešu lapiņām.
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Vai meklējat jaunas idejas ātrām, bet izsmalcinātām darba dienu vakariņām? Uzņēmuma "Šefa uzkodas" saimnieks Ēriks Aleksejevs iesaka vērst skatu itāļu klasikas virzienā, kur vienkāršas sastāvdaļas pārtop patiesā garšu baudījumā. Viņa piedāvātā zupa "Straciatella" ar olu klimpām, zaļumiem un aromātisko sieru ir lielisks risinājums steidzīgajiem.
1 porcijai
- 150 ml vistas buljona
- ola
- šķipsniņa rīvēta muskatrieksta
- 10 g pētersīļu lapu
- 10 g Parmas siera
- biešu vai spinātu lapas
- sāls, pipari
Olu sakuļ kopā ar šķipsniņu rīvēta muskatrieksta un sagrieztiem pētersīļiem un pipariem.
Vistas buljonu liek sildīties līdz vārīšanai. Kad tas izdarīts, lēnām mazā daudzumā maisot pievieno olu masu.
Šķīvī izkārto viegli sagrieztas spinātu lapas un rīvētu Parmas sieru, pārlej buljonu un pasniedz.
Var pievienot strēmelēs grieztu Parmas šķiņķi, izkārtojot to kopā ar biešu lapiņām.
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