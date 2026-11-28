Ienesiet savās mājās īstu svētku tirdziņa atmosfēru ar pašu gatavotu sarkanvīna karstvīnu. Pareizi izvēlētas garšvielas un lēna karsēšana pusstundas garumā ļauj dzērienam iegūt dziļu, piesātinātu garšas buķeti. Izmēģiniet šo vienkāršo recepti un sasildiet sevi un savus mīļos aukstajos gada mēnešos!
- 1 l sarkanvīna
- 100 g cukura
- citrona miziņa
- apelsīna miziņa
- kanēļa standziņa
- 6 krustnagliņas
- 4 kadiķogas
- zvaigžņu anīss
- muskatrieksts
Cukuru ieber katliņā, pievieno zvaigžņu anīsu, krustnagliņas un kadiķogas. Pievieno kanēļa standziņu, nedaudz rīvēta muskatrieksta un apelsīna, citrona miziņas, pielej sarkanvīnu un rūpīgi samaisa. Katlu liek uz uguns un uzkarsē līdz viršanai. Tad liesmu samazina un lēni karsē aptuveni 30 minūtes. Dzērienu izkāš un dzer karstu.
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Ienesiet savās mājās īstu svētku tirdziņa atmosfēru ar pašu gatavotu sarkanvīna karstvīnu. Pareizi izvēlētas garšvielas un lēna karsēšana pusstundas garumā ļauj dzērienam iegūt dziļu, piesātinātu garšas buķeti. Izmēģiniet šo vienkāršo recepti un sasildiet sevi un savus mīļos aukstajos gada mēnešos!
- 1 l sarkanvīna
- 100 g cukura
- citrona miziņa
- apelsīna miziņa
- kanēļa standziņa
- 6 krustnagliņas
- 4 kadiķogas
- zvaigžņu anīss
- muskatrieksts
Cukuru ieber katliņā, pievieno zvaigžņu anīsu, krustnagliņas un kadiķogas. Pievieno kanēļa standziņu, nedaudz rīvēta muskatrieksta un apelsīna, citrona miziņas, pielej sarkanvīnu un rūpīgi samaisa. Katlu liek uz uguns un uzkarsē līdz viršanai. Tad liesmu samazina un lēni karsē aptuveni 30 minūtes. Dzērienu izkāš un dzer karstu.
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Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu