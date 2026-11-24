Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
- Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
- Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
- Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
- Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
- Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
24. novembris – Jan Ūdens Tīģeris (Koks) noskurinājies pēc rīta peldes ar savu drosmi var pārbaidīt apkārtējos. Lecot šim pārgalvim līdzi, neaizmirsti paņemt visu nepieciešamo ceļam.
25. novembris – Iņ Ūdens Trusim (Koks) prieki un bēdas mijas straujā dancī. Diena emocijām bagāta. Ja paturēsi kašķīti pie sevis, vari daudz jauka, vēl neatklāta ieraudzīt.
26. novembris – Jan Koka Pūķim (Zeme) patīk jaunumi un pārsteigumi. Daudz cilvēku, daudz pasākumu, tā vien gribas ļauties maģijai un uzticēties svešiniekam šajā virpulī, ticēt, ka brīnumi notiek.
27. novembris – Iņ Koka Čūska (Uguns) nomet veco ādu, jo jaunam ceļam vajag jaunu tērpu. Vien ātrumā neuzticies acumēram, lai vēlāk nav jāviļas.
28. novembris – Jan Uguns Zirgs (Uguns) iedvesmo jauniem panākumiem. Tomēr novērtē reāli savus spēkus un izturību, lai nepamatotas ambīcijas nav par slogu apkārtējiem.
29. novembris – Iņ Uguns Kazai (Zeme) svarīgas mājas, mīļās mājas. Siltumā pie kamīna, savu tuvo cilvēku klātbūtne, ābolkūka un karstvīns, jā – dzīve ir skaista!
30. novembris – Jan Zemes Pērtiķis (Metāls) var aizkavēt pasākumu. Izbrauc no mājām laikus, lai negaidīti sastrēgumi uz ceļa neliek jozt pa galvu, pa kaklu.
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Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
- Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
- Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
- Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
- Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
- Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
24. novembris – Jan Ūdens Tīģeris (Koks) noskurinājies pēc rīta peldes ar savu drosmi var pārbaidīt apkārtējos. Lecot šim pārgalvim līdzi, neaizmirsti paņemt visu nepieciešamo ceļam.
25. novembris – Iņ Ūdens Trusim (Koks) prieki un bēdas mijas straujā dancī. Diena emocijām bagāta. Ja paturēsi kašķīti pie sevis, vari daudz jauka, vēl neatklāta ieraudzīt.
26. novembris – Jan Koka Pūķim (Zeme) patīk jaunumi un pārsteigumi. Daudz cilvēku, daudz pasākumu, tā vien gribas ļauties maģijai un uzticēties svešiniekam šajā virpulī, ticēt, ka brīnumi notiek.
27. novembris – Iņ Koka Čūska (Uguns) nomet veco ādu, jo jaunam ceļam vajag jaunu tērpu. Vien ātrumā neuzticies acumēram, lai vēlāk nav jāviļas.
28. novembris – Jan Uguns Zirgs (Uguns) iedvesmo jauniem panākumiem. Tomēr novērtē reāli savus spēkus un izturību, lai nepamatotas ambīcijas nav par slogu apkārtējiem.
29. novembris – Iņ Uguns Kazai (Zeme) svarīgas mājas, mīļās mājas. Siltumā pie kamīna, savu tuvo cilvēku klātbūtne, ābolkūka un karstvīns, jā – dzīve ir skaista!
30. novembris – Jan Zemes Pērtiķis (Metāls) var aizkavēt pasākumu. Izbrauc no mājām laikus, lai negaidīti sastrēgumi uz ceļa neliek jozt pa galvu, pa kaklu.
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