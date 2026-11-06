Cik ilgi drīkst neierakstīt zemesgrāmatā mantotu īpašumu? Jautā Vēsma K. Konsultē zvērināta notāre Indra Simsone.
Īpašumtiesības obligāti jānostiprinaBrīdī, kad mantojuma lieta pie notāra ir veiksmīgi nokārtota un svinīgi izsniegta mantojuma apliecība, varētu šķist, ka visi juridiskie šķēršļi ir pārvarēti. Likumā patiesi nav noteikts stingrs termiņš, piemēram, seši mēneši vai gads, kurā obligāti jāiesniedz nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatā.
Tādējādi teorētiski īpašumu iespējams juridiski ierakstīt arī pēc vairākiem gadiem.