Vai drīkst pie kaimiņa žoga ierīkot ābolu kompostu? Jautā Līvija Rīgā.
Rudens ražas laikā nereti veidojas situācijas, kad dārzu teritorijās sāk uzkrāties ievērojami kritušo ābolu krāvumi. Katrs gadījums, kad pie kaimiņu dalījuma žoga tiek veidota šāda ābolu kaudze, tiesiski ir vērtējams individuāli, skaidro Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas pārstāve Ieva Lukaža-Apalupa.
Pati kompostēšanas vietas vai ābolu krāvuma atrašanās tiešā kaimiņa žoga tuvumā vēl automātiski nenozīmē likumpārkāpumu. Sākotnēji vienmēr rūpīgi jāizvērtē, kā tieši šie augļi tiek uzkrāti un kādus reālus traucējumus rada apkārtējo īpašumu saimniekiem.