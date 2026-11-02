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#ķirbji

Rudens garša: Kraukšķīgie ķirbju plācenīši

Lolita Šelvaha, LU lektore un recepšu autore
/
Latvijas Mediji
2026. gada 02. novembris, 05:00
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2026. gada 02. novembris, 05:00
Kraukšķīgie ķirbju plācenīši.
Kraukšķīgie ķirbju plācenīši.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ārkārtīgi vienkārši, bet — cik gardi! Kraukšķīgā rudens bauda.

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Sastāvdaļas

  • 500 g ķirbja
  • 150 g kartupeļu
  • Sāls
  • Svaigi malti melnie pipari
  • 3 ēdamkarotes ķirbju sēklu
  • 1 ola
  • 1 olas baltums
  • 50 g sviesta

Pasniegšanai

  • Grieķu jogurts
  • 1 ēdamkarote sasmalcinātu pētersīļu vai lociņi

Pagatavošana

  1. Ķirbi nomizo, izņem sēklas. Ķirbja mīkstumu un nomizotos kartupeļus sarīvē uz rupjās dārzeņu rīves. No kartupeļu masas nospiež lieko sulu. Ķirbju sēklas apgrauzdē uz sausas pannas un sasmalcina. Pievieno 2 olu dzeltenumus. Visas sastāvdaļas samaisa. Olu baltumu saputo stingrās putās un iecilā plāceņu mīklā.
  2. Pannā uzkarsē sviestu. Pa ēdamkarotei ņem sagatavoto masu un uz pannas ar karoti veido mazus, plānus plācenīšus. Plācenīšus cep no katras puses 3–4 minūtes, līdz tie ir brūngani un kraukšķīgi.
  3. Plānos un kraukšķīgos ķirbju plācenīšus pasniedz ar jogurtu, kurā iemaisīti sasmalcināti pētersīļi vai lociņi.

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Ārkārtīgi vienkārši, bet — cik gardi! Kraukšķīgā rudens bauda.

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Sastāvdaļas

  • 500 g ķirbja
  • 150 g kartupeļu
  • Sāls
  • Svaigi malti melnie pipari
  • 3 ēdamkarotes ķirbju sēklu
  • 1 ola
  • 1 olas baltums
  • 50 g sviesta

Pasniegšanai

  • Grieķu jogurts
  • 1 ēdamkarote sasmalcinātu pētersīļu vai lociņi

Pagatavošana

  1. Ķirbi nomizo, izņem sēklas. Ķirbja mīkstumu un nomizotos kartupeļus sarīvē uz rupjās dārzeņu rīves. No kartupeļu masas nospiež lieko sulu. Ķirbju sēklas apgrauzdē uz sausas pannas un sasmalcina. Pievieno 2 olu dzeltenumus. Visas sastāvdaļas samaisa. Olu baltumu saputo stingrās putās un iecilā plāceņu mīklā.
  2. Pannā uzkarsē sviestu. Pa ēdamkarotei ņem sagatavoto masu un uz pannas ar karoti veido mazus, plānus plācenīšus. Plācenīšus cep no katras puses 3–4 minūtes, līdz tie ir brūngani un kraukšķīgi.
  3. Plānos un kraukšķīgos ķirbju plācenīšus pasniedz ar jogurtu, kurā iemaisīti sasmalcināti pētersīļi vai lociņi.

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  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
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Tēma
Pārtika Otrie ēdieni
Tēmturi
#ķirbji
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