Kraukšķīgie ķirbju plācenīši.

Ārkārtīgi vienkārši, bet — cik gardi! Kraukšķīgā rudens bauda.
Sastāvdaļas
- 500 g ķirbja
- 150 g kartupeļu
- Sāls
- Svaigi malti melnie pipari
- 3 ēdamkarotes ķirbju sēklu
- 1 ola
- 1 olas baltums
- 50 g sviesta
Pasniegšanai
- Grieķu jogurts
- 1 ēdamkarote sasmalcinātu pētersīļu vai lociņi
Pagatavošana
- Ķirbi nomizo, izņem sēklas. Ķirbja mīkstumu un nomizotos kartupeļus sarīvē uz rupjās dārzeņu rīves. No kartupeļu masas nospiež lieko sulu. Ķirbju sēklas apgrauzdē uz sausas pannas un sasmalcina. Pievieno 2 olu dzeltenumus. Visas sastāvdaļas samaisa. Olu baltumu saputo stingrās putās un iecilā plāceņu mīklā.
- Pannā uzkarsē sviestu. Pa ēdamkarotei ņem sagatavoto masu un uz pannas ar karoti veido mazus, plānus plācenīšus. Plācenīšus cep no katras puses 3–4 minūtes, līdz tie ir brūngani un kraukšķīgi.
- Plānos un kraukšķīgos ķirbju plācenīšus pasniedz ar jogurtu, kurā iemaisīti sasmalcināti pētersīļi vai lociņi.
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Ārkārtīgi vienkārši, bet — cik gardi! Kraukšķīgā rudens bauda.
Sastāvdaļas
- 500 g ķirbja
- 150 g kartupeļu
- Sāls
- Svaigi malti melnie pipari
- 3 ēdamkarotes ķirbju sēklu
- 1 ola
- 1 olas baltums
- 50 g sviesta
Pasniegšanai
- Grieķu jogurts
- 1 ēdamkarote sasmalcinātu pētersīļu vai lociņi
Pagatavošana
- Ķirbi nomizo, izņem sēklas. Ķirbja mīkstumu un nomizotos kartupeļus sarīvē uz rupjās dārzeņu rīves. No kartupeļu masas nospiež lieko sulu. Ķirbju sēklas apgrauzdē uz sausas pannas un sasmalcina. Pievieno 2 olu dzeltenumus. Visas sastāvdaļas samaisa. Olu baltumu saputo stingrās putās un iecilā plāceņu mīklā.
- Pannā uzkarsē sviestu. Pa ēdamkarotei ņem sagatavoto masu un uz pannas ar karoti veido mazus, plānus plācenīšus. Plācenīšus cep no katras puses 3–4 minūtes, līdz tie ir brūngani un kraukšķīgi.
- Plānos un kraukšķīgos ķirbju plācenīšus pasniedz ar jogurtu, kurā iemaisīti sasmalcināti pētersīļi vai lociņi.
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- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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