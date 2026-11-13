Garšvielu pasaule ir bezgalīgi plaša un noslēpumaina, spējot pārvērst pat visvienkāršāko maltīti neaizmirstamā kulinārijas piedzīvojumā, iedvesmojot jaunām garšu kombinācijām tavā virtuvē.
Zvaigžņu anīss
Anīsa zieds jeb zvaigzne ir skaists dabas brīnums ar sēklu katrā no astoņām zieda pākstīm. Tas cēlies Ķīnā, kur ziedu ievāc no neliela mūžzaļa koka pirms augļa nobriešanas. Ziedu kaltē un pirms uzglabāšanas samaļ. Salīdzinājumā ar anīsa sēklām skaistajām zvaigznēm jeb ziediem ir rūgtāka garša nekā tikai sēklām. Nesasmalcināts anīsa zieds ir ļoti dekoratīvs, to izmanto ēdiena garnēšanā, rokdarbos un pievieno tējas krūzē kā dekoru un patīkamai garšai.