Pītie klūgu grozi ne tikai ir skaisti, bet arī praktiski, dodoties uz tirgu iepirkties vai uz mežu ogot un sēņot. Taču, kā jau jebkura lieta, tie mēdz nosmērēties. Pēc grozu lietošanas vēlams par tiem arī pienācīgi parūpēties. Konsultē "www.pinumumeistars.lv" pinēja amata meistars JURIS MILČS.
Skaists vai praktisks
Grozi ir dažādi, tie atšķiras ne tikai pēc lietojuma, izmēra un krāsas. Atšķirīgi ir arī rokturi un kā piestiprināti grozam, kā arī groza dibens. Tie var būt pilnībā pīti vai ar iestrādātu cieto apakšu, kas izgatavota no pāris milimetru bieza laminēta saplākšņa. Šādu grozu ir daudz vieglāk kopt – pēc lietošanas atliek grozu apgriezt otrādi, izpurināt gružus un ar suku izslaucīt mazākus netīrumus. Ja saplāksnis nosmērējies, netīrumus var viegli notīrīt ar samitrinātu drānu. Bet grozu ar pīto dibenu ir grūtāk iztīrīt, dažkārt palīgā jāņem putekļsūcējs.
Taču pircēju pieprasītākie joprojām ir grozi ar pīto apakšu. Izvēloties jaunu grozu, meistars iesaka grozu ar saplākšņa dibenu, jo tas būs izturīgāks un praktiskāks ikdienas lietošanā.