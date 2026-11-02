Kā pagatavot gardus dārzeņus.Rudens bagātība — ratatujs

Var jau izteikties smalki un ar franču akcentu, bet 'ratatouille', latviski runājot, dārzeņu sautējums vien ir. Tā dzimtene ir Francijā, Provansas reģionā. Variācijas var būt dažādas, un tas atkarīgs gan no tā, kas aug dārzā vai nopērkams tirgū, vai garšo pašam un mājiniekiem. Arī pagatavot to var dažādi (garša gan nemainīsies) – kā sautējumu vai arī kā glītu dārzeņu kārtojumu.
Sastāvdaļas
- 4 ķiploki
- 250 g baklažāna
- 250 g cukīni
- 250 tomātu
- 250 g sīpolu
- baziliks,
- sāls, pipari
- eļļa
Pagatavošana
1. variants.
Izvēlas daudzmaz vienāda izmēra dārzeņus, sagriež ripiņās, kuras pamīšus kārto ugunsizturīgā traukā. Pārlej mazliet eļļas un liek sautēties cepeškrāsnī, kamēr dārzeņi mīksti.
Ēdienam piestāv Provansas garšvielas, kas mainīs garšas nianses. Pasniedz ar bageti un ķiploku sviestu vai tomātu mērci.
2. variants
Ķiploku daiviņas sagriež. Baklažānu griež kubiņos (ap 2 cm). Cukīni sašķērē 1 cm platās šķēlēs. Ja mājās ir kabacis, derēs arī tas. Sīpolus nomizo un sagriež gredzenos, bet tomātus šķēlēs (mazos tomātiņus atstāj veselus).
Ideāli, ja ir četras pannas, jo dārzeņi jācep atsevišķi. Ja ne – uz vidējas uguns eļļā apcep ķiploku un tad apcep baklažānu, kamēr gatavs, un liek katlā. Pēc tam cep cukīni, liek katlā, tad tomātus un visbeidzot – sīpolus. Visus dārzeņus liek vienā katlā, pieber sāli un piparus, pievieno baziliku (svaigi sagrieztas lapiņas vai kaltētu) un uzsilda.
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Var jau izteikties smalki un ar franču akcentu, bet 'ratatouille', latviski runājot, dārzeņu sautējums vien ir. Tā dzimtene ir Francijā, Provansas reģionā. Variācijas var būt dažādas, un tas atkarīgs gan no tā, kas aug dārzā vai nopērkams tirgū, vai garšo pašam un mājiniekiem. Arī pagatavot to var dažādi (garša gan nemainīsies) – kā sautējumu vai arī kā glītu dārzeņu kārtojumu.
Sastāvdaļas
- 4 ķiploki
- 250 g baklažāna
- 250 g cukīni
- 250 tomātu
- 250 g sīpolu
- baziliks,
- sāls, pipari
- eļļa
Pagatavošana
1. variants.
Izvēlas daudzmaz vienāda izmēra dārzeņus, sagriež ripiņās, kuras pamīšus kārto ugunsizturīgā traukā. Pārlej mazliet eļļas un liek sautēties cepeškrāsnī, kamēr dārzeņi mīksti.
Ēdienam piestāv Provansas garšvielas, kas mainīs garšas nianses. Pasniedz ar bageti un ķiploku sviestu vai tomātu mērci.
2. variants
Ķiploku daiviņas sagriež. Baklažānu griež kubiņos (ap 2 cm). Cukīni sašķērē 1 cm platās šķēlēs. Ja mājās ir kabacis, derēs arī tas. Sīpolus nomizo un sagriež gredzenos, bet tomātus šķēlēs (mazos tomātiņus atstāj veselus).
Ideāli, ja ir četras pannas, jo dārzeņi jācep atsevišķi. Ja ne – uz vidējas uguns eļļā apcep ķiploku un tad apcep baklažānu, kamēr gatavs, un liek katlā. Pēc tam cep cukīni, liek katlā, tad tomātus un visbeidzot – sīpolus. Visus dārzeņus liek vienā katlā, pieber sāli un piparus, pievieno baziliku (svaigi sagrieztas lapiņas vai kaltētu) un uzsilda.
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