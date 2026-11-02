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#kabači #ķiploki #tomāti #uzkodas #uzturs #veģetārs

Kā pagatavot gardus dārzeņus.Rudens bagātība — ratatujs

Aiva Kalve
Aiva Kalve
/
Latvijas Mediji
2026. gada 02. novembris, 00:05
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2026. gada 02. novembris, 00:05
Dārzeņu sautējums.
Dārzeņu sautējums.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Var jau izteikties smalki un ar franču akcentu, bet 'ratatouille', latviski runājot, dārzeņu sautējums vien ir. Tā dzimtene ir Francijā, Provansas reģionā. Variācijas var būt dažādas, un tas atkarīgs gan no tā, kas aug dārzā vai nopērkams tirgū, vai garšo pašam un mājiniekiem. Arī pagatavot to var dažādi (garša gan nemainīsies) – kā sautējumu vai arī kā glītu dārzeņu kārtojumu.

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Sastāvdaļas

  •  4 ķiploki
  • 250 g baklažāna
  • 250 g cukīni
  • 250 tomātu
  • 250 g sīpolu
  • baziliks, 
  • sāls, pipari
  • eļļa

Pagatavošana

Dārzeņu kārtojums.
Dārzeņu kārtojums.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

1. variants. 

Izvēlas daudzmaz vienāda izmēra dārzeņus, sagriež ripiņās, kuras pamīšus kārto ugunsizturīgā traukā. Pārlej mazliet eļļas un liek sautēties cepeškrāsnī, kamēr dārzeņi mīksti. 

Ēdienam piestāv Provansas garšvielas, kas mainīs garšas nianses. Pasniedz ar bageti un ķiploku sviestu vai tomātu mērci. 

2. variants

Dārzeņu sautējums.
Dārzeņu sautējums.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ķiploku daiviņas sagriež. Baklažānu griež kubiņos (ap 2 cm). Cukīni sašķērē 1 cm platās šķēlēs. Ja mājās ir kabacis, derēs arī tas. Sīpolus nomizo un sagriež gredzenos, bet tomātus šķēlēs (mazos tomātiņus atstāj veselus).

Ideāli, ja ir četras pannas, jo dārzeņi jācep atsevišķi. Ja ne – uz vidējas uguns  eļļā apcep ķiploku un tad apcep baklažānu, kamēr gatavs, un liek katlā. Pēc tam cep cukīni, liek katlā, tad tomātus un visbeidzot – sīpolus. Visus dārzeņus liek vienā katlā, pieber sāli un piparus, pievieno baziliku (svaigi sagrieztas lapiņas vai kaltētu) un uzsilda.

Dārzeņi.
Dārzeņi.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

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#kabači #ķiploki #tomāti #uzkodas #uzturs #veģetārs
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Var jau izteikties smalki un ar franču akcentu, bet 'ratatouille', latviski runājot, dārzeņu sautējums vien ir. Tā dzimtene ir Francijā, Provansas reģionā. Variācijas var būt dažādas, un tas atkarīgs gan no tā, kas aug dārzā vai nopērkams tirgū, vai garšo pašam un mājiniekiem. Arī pagatavot to var dažādi (garša gan nemainīsies) – kā sautējumu vai arī kā glītu dārzeņu kārtojumu.

Reklāma

Sastāvdaļas

  •  4 ķiploki
  • 250 g baklažāna
  • 250 g cukīni
  • 250 tomātu
  • 250 g sīpolu
  • baziliks, 
  • sāls, pipari
  • eļļa

Pagatavošana

Dārzeņu kārtojums.
Dārzeņu kārtojums.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

1. variants. 

Izvēlas daudzmaz vienāda izmēra dārzeņus, sagriež ripiņās, kuras pamīšus kārto ugunsizturīgā traukā. Pārlej mazliet eļļas un liek sautēties cepeškrāsnī, kamēr dārzeņi mīksti. 

Ēdienam piestāv Provansas garšvielas, kas mainīs garšas nianses. Pasniedz ar bageti un ķiploku sviestu vai tomātu mērci. 

2. variants

Dārzeņu sautējums.
Dārzeņu sautējums.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ķiploku daiviņas sagriež. Baklažānu griež kubiņos (ap 2 cm). Cukīni sašķērē 1 cm platās šķēlēs. Ja mājās ir kabacis, derēs arī tas. Sīpolus nomizo un sagriež gredzenos, bet tomātus šķēlēs (mazos tomātiņus atstāj veselus).

Ideāli, ja ir četras pannas, jo dārzeņi jācep atsevišķi. Ja ne – uz vidējas uguns  eļļā apcep ķiploku un tad apcep baklažānu, kamēr gatavs, un liek katlā. Pēc tam cep cukīni, liek katlā, tad tomātus un visbeidzot – sīpolus. Visus dārzeņus liek vienā katlā, pieber sāli un piparus, pievieno baziliku (svaigi sagrieztas lapiņas vai kaltētu) un uzsilda.

Dārzeņi.
Dārzeņi.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

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#kabači #ķiploki #tomāti #uzkodas #uzturs #veģetārs
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