"Ko varētu lietot imunitātei vīrusu laikā?" jautā Aija B.
Nevajadzētu aizmirst par pastaigām svaigā gaisā un telpu vēdināšanu, atgādina tējas meistare un tējas zīmola Plūkt līdzdibinātāja Līga Lieplapa. Lai uzlabotu gaisa kvalitāti, grīdas mazgājamajam ūdenim var pievienot nedaudz terpentīna.
Lai stiprinātu imunitāti, var dzert aveņu, upeņu un ugunspuķes lapu tēju. Gatavojot karstos dzērienus, jāatceras, ka C vitamīns ir jutīgs pret karstumu. Jo vēsāku ūdeni izmantos tējas apliešanai, jo labāk tajā saglabāsies šis vērtīgais vitamīns. C vitamīna avots ir arī topinambūra ziedi un bumbuļi, cidonijas.
Nevajag piemirst medu – to labāk pieēst klāt, nevis pievienot karstai tējai, lai nezaudētu medus vērtīgās vielas.
Spēcīgs dabas līdzeklis ir arī skujas. Tās sīki sagriež vai sablendē, sajauc ar medu un ēd profilaksei pa tējkarotei.