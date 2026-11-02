Līdz ar rudens iestāšanos slimības un kaitēkļi no dārza nepazūd. Daļa no tiem pārziemo nobirušajās lapās, nokaltušajos lakstos un bojātajos augļos, lai nākamajā sezonā atkal sagādātu raizes dārzkopjiem. Tāpēc rudens sakopšanas darbi ir arī iespēja mazināt slimību un kaitēkļu izplatību.
Kuras augu atliekas jāsavāc
Īpaša uzmanība jāpievērš augiem, kuriem sezonas laikā novērotas slimību pazīmes. Piemēram, ābeļu kraupja un ķiršu lapbires ierosinātāji pārziemo inficētajās nobirušajās lapās. To savākšana palīdz samazināt infekcijas risku nākamajā sezonā. Ja lapas atstāj zem kokiem, vēlams tās sasmalcināt, lai veicinātu ātrāku to sadalīšanos.
No dobēm ieteicams izvākt arī slimos tomātu un kartupeļu lakstus. Savukārt ziemciešu dobēs vēlams savākt miltrasas un citu slimību stipri bojātās lapas un stublājus.
No augļukokiem un zem tiem jānovāc puves bojātie, mumificējušies augļi, kuros var saglabāties slimību ierosinātāji.
Ne visas kukaiņu bojātās augu daļas obligāti jāizvāc no dārza. Ja bojājumi ir nelieli un kaitēkļi augus jau pametuši, šādas atliekas parasti var kompostēt. Tomēr, ja lapās, stublājos vai augļos saglabājušies kaitēkļu kāpuri vai kūniņas, to savākšana var palīdzēt samazināt kaitēkļu daudzumu nākamajā sezonā.
Vai slimās augu daļas drīkst kompostēt
Tas atkarīgs no slimības un kompostēšanas apstākļiem. Pareizi organizētā karstajā kompostēšanā, kur masa pietiekami ilgi sasniedz 60–65 oC un tiek regulāri pārjaukta, daudzus slimību ierosinātājus un kaitēkļus iespējams iznīcināt. Taču parastā piemājas kompostā temperatūra bieži nav pietiekama, turklāt masa nesakarst vienmērīgi. Tāpēc ļoti inficētas augu daļas drošāk nekompostēt, īpaši, ja augiem konstatētas grūti ierobežojamas slimības. Savukārt tikai nedaudz bojātās augu atliekas parasti var izmantot komposta gatavošanai.
Kā atbrīvoties no slimajām augu atliekām
Ja nav iespējams nodrošināt drošu kompostēšanu, viens no risinājumiem ir slimo augu atlieku ierakšana zemē. Šādi var atbrīvoties, piemēram, no atsevišķu lapu slimību skartajām augu daļām un puves bojātiem augļiem. Tos ierok vismaz 30 cm dziļi, lai atliekas nenonāktu augsnes virspusē un tās neizkašātu dzīvnieki. Tomēr šis paņēmiens nav piemērots augiem, kas inficēti ar slimībām, kuru ierosinātāji saglabājas augsnē, piemēram, krustziežu sakņu augoņiem.
Slimās augu atliekas var kompostēt arī atsevišķā kaudzē, taču tas nenozīmē, ka tās kļūs nekaitīgas. Dažu mazāk noturīgu lapu slimību, piemēram, miltrasas, ierosinātāji sadalīšanās procesā var iet bojā arī bez augstas temperatūras. Tomēr daļa saglabājas ilgstoši, tāpēc šādu kompostu nevajadzētu izmantot dārzeņu dobēs.
Lai arī dažkārt slimās augu atliekas iesaka sadedzināt, jāievēro normatīvo aktu un pašvaldības noteiktie ierobežojumi. Tas, ka augi ir slimi, pats par sevi nedod tiesības tos dedzināt.
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.
#LVAF #praktiskizals
Līdz ar rudens iestāšanos slimības un kaitēkļi no dārza nepazūd. Daļa no tiem pārziemo nobirušajās lapās, nokaltušajos lakstos un bojātajos augļos, lai nākamajā sezonā atkal sagādātu raizes dārzkopjiem. Tāpēc rudens sakopšanas darbi ir arī iespēja mazināt slimību un kaitēkļu izplatību.
Kuras augu atliekas jāsavāc
Īpaša uzmanība jāpievērš augiem, kuriem sezonas laikā novērotas slimību pazīmes. Piemēram, ābeļu kraupja un ķiršu lapbires ierosinātāji pārziemo inficētajās nobirušajās lapās. To savākšana palīdz samazināt infekcijas risku nākamajā sezonā. Ja lapas atstāj zem kokiem, vēlams tās sasmalcināt, lai veicinātu ātrāku to sadalīšanos.
No dobēm ieteicams izvākt arī slimos tomātu un kartupeļu lakstus. Savukārt ziemciešu dobēs vēlams savākt miltrasas un citu slimību stipri bojātās lapas un stublājus.
No augļukokiem un zem tiem jānovāc puves bojātie, mumificējušies augļi, kuros var saglabāties slimību ierosinātāji.
Ne visas kukaiņu bojātās augu daļas obligāti jāizvāc no dārza. Ja bojājumi ir nelieli un kaitēkļi augus jau pametuši, šādas atliekas parasti var kompostēt. Tomēr, ja lapās, stublājos vai augļos saglabājušies kaitēkļu kāpuri vai kūniņas, to savākšana var palīdzēt samazināt kaitēkļu daudzumu nākamajā sezonā.
Vai slimās augu daļas drīkst kompostēt
Tas atkarīgs no slimības un kompostēšanas apstākļiem. Pareizi organizētā karstajā kompostēšanā, kur masa pietiekami ilgi sasniedz 60–65 oC un tiek regulāri pārjaukta, daudzus slimību ierosinātājus un kaitēkļus iespējams iznīcināt. Taču parastā piemājas kompostā temperatūra bieži nav pietiekama, turklāt masa nesakarst vienmērīgi. Tāpēc ļoti inficētas augu daļas drošāk nekompostēt, īpaši, ja augiem konstatētas grūti ierobežojamas slimības. Savukārt tikai nedaudz bojātās augu atliekas parasti var izmantot komposta gatavošanai.
Kā atbrīvoties no slimajām augu atliekām
Ja nav iespējams nodrošināt drošu kompostēšanu, viens no risinājumiem ir slimo augu atlieku ierakšana zemē. Šādi var atbrīvoties, piemēram, no atsevišķu lapu slimību skartajām augu daļām un puves bojātiem augļiem. Tos ierok vismaz 30 cm dziļi, lai atliekas nenonāktu augsnes virspusē un tās neizkašātu dzīvnieki. Tomēr šis paņēmiens nav piemērots augiem, kas inficēti ar slimībām, kuru ierosinātāji saglabājas augsnē, piemēram, krustziežu sakņu augoņiem.
Slimās augu atliekas var kompostēt arī atsevišķā kaudzē, taču tas nenozīmē, ka tās kļūs nekaitīgas. Dažu mazāk noturīgu lapu slimību, piemēram, miltrasas, ierosinātāji sadalīšanās procesā var iet bojā arī bez augstas temperatūras. Tomēr daļa saglabājas ilgstoši, tāpēc šādu kompostu nevajadzētu izmantot dārzeņu dobēs.
Lai arī dažkārt slimās augu atliekas iesaka sadedzināt, jāievēro normatīvo aktu un pašvaldības noteiktie ierobežojumi. Tas, ka augi ir slimi, pats par sevi nedod tiesības tos dedzināt.
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.
#LVAF #praktiskizals