Laikam jau tikai retajam ne reizi nav gadījies sasist asteskaulu. Viens to piedzīvo, ne tā atsēžoties uz beņķīša, cits sportojot, vēl kāds, pakrītot uz slidenas virsmas. Tuvojas apledojušu ietvju, ceļu laiks, un aktualizējas jautājums – ko darīt šādā situācijā?
Bija laiks, kad asteskaulu mēdza dēvēt par atavismu – šķietami vairs nevajadzīgu organisma daļu, kas cilvēkiem saglabājusies no viņu pērtiķveidīgajiem senčiem. Tomēr ķermenī nekas nav lieks, viss ir saistīts, un arī asteskaulam ķermenī ir savas funkcijas, tāpēc tā sasitumu nedrīkst atstāt bez ievērības. Sīkāk par to stāsta ORTO klīnikas mugurkaula ķirurgs Kaspars Ruks.
Jāizvērtē situācija
“Kad cilvēks sasitis asteskaulu, jāņem vērā vairāki faktori: no cik liela augstuma viņš uz tā piezemējies, kāds ir viņa ķermeņa svars, vecums un vēl šādas tādas nianses. Bet pirmais, ko vajadzētu darīt, – vairākas reizes dienā uz 15–20 minūtēm sasituma vietai uzlikt aukstu kompresi. Nav ieteicams sēdēt – ja iespējams, vajag strādāt stāvus vai mainot pozīciju: sēžot balstīties te uz viena, te otra sāna, lai vēl vairāk netraumētu sasituma vietu,” iesaka ķirurgs.