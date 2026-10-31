Skaisti pasniegti ēdieni vienmēr šķiet gardāki. Pat ikdienišķa maltīte, servēta skaistos traukos, radīs svētku izjūtu. Šoreiz idejai - kā izmantot Helovīnam izgrebto ķirbi.
Kādēļ gan lai mazliet neierastāk nepasniegtu rudenī tik iecienīto ķirbju zupu? Ierastā zupas šķīvja vietā to var ieliet bļodiņā vai terīnē, kas pagatavota no paša ķirbja.
Izvēlas ķirbi – var ņemt mazākus (ja zupas porciju ķirbī liesiet katram ēdējam atsevišķi) vai vienu lielu kā kopējo zupas terīni, ko novieto uz galda. Ķirbi rūpīgi nomazgā, nosusina.
Pēc tam veido trauka vāku – nogriež ķirbja augšējo daļu. Ķirbi uzmanīgi izgrebj.
Kad zupa gatava, to lej ķirbī. Re – pavisam cits smeķis!
Izgrebtais mīkstums nav jāizmet. Sēklas var izlasīt un izkaltēt, bet no mīkstuma pagatavot biezeni, ko pievienot pankūkām vai desertiem.
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Skaisti pasniegti ēdieni vienmēr šķiet gardāki. Pat ikdienišķa maltīte, servēta skaistos traukos, radīs svētku izjūtu. Šoreiz idejai - kā izmantot Helovīnam izgrebto ķirbi.
Kādēļ gan lai mazliet neierastāk nepasniegtu rudenī tik iecienīto ķirbju zupu? Ierastā zupas šķīvja vietā to var ieliet bļodiņā vai terīnē, kas pagatavota no paša ķirbja.
Izvēlas ķirbi – var ņemt mazākus (ja zupas porciju ķirbī liesiet katram ēdējam atsevišķi) vai vienu lielu kā kopējo zupas terīni, ko novieto uz galda. Ķirbi rūpīgi nomazgā, nosusina.
Pēc tam veido trauka vāku – nogriež ķirbja augšējo daļu. Ķirbi uzmanīgi izgrebj.
Kad zupa gatava, to lej ķirbī. Re – pavisam cits smeķis!
Izgrebtais mīkstums nav jāizmet. Sēklas var izlasīt un izkaltēt, bet no mīkstuma pagatavot biezeni, ko pievienot pankūkām vai desertiem.
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