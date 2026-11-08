Uztura speciāliste Liene Sondore:
“Uzturā labvēlīgi būtu lietot visus latviešiem tradicionālos skābētos dārzeņus – senos laikos skābēja arī kāļus, bietes, kāpostus. Vispirms ēst katru dienu nedaudz kā piedevu pamatēdienam un uzņemt labās baktērijas un tikai pēc tam sautēt, vārīt zupās.”
Kāpēc veselīga
- Dabīgi fermentēti kāposti satur pienskābās baktērijas.
- Daudz C vitamīna. Protams, ne vairs tik daudz, cik svaigi skābētos, jo C vitamīns ir termonestabils.
- Maz kaloriju. Te gan atkal ir jāņem vērā, kā un ar kādām sastāvdaļām zupa tiek vārīta. Ja neliks klāt treknu gaļu, tad arī kaloriju būs mazāk. Ja vēlas liesāku zupu, var gatavot ar liesu gaļu vai bez gaļas.