"Kam pievērst uzmanību, izvēloties gultasveļu? Veikala piedāvājums ir tik plašs, ka var apjukt," jautā Guna Siguldā.
Labs miegs ir viens no cilvēka veselības un labsajūtas stūrakmeņiem. Tāpēc vērts rūpīgi izvēlēties gultasveļu, kurā gulēt, jo tā ietekmē miega kvalitāti.
Iecienītākie – dabīgie audumi
Kokvilna bija, ir un droši vien arī būs iecienītākais gultasveļas materiāls savu īpašību dēļ – tā ir patīkama saskarē ar ādu, elpojoša, mitrumu uzsūcoša, izturīga, viegli kopjama. Taču nevajadzētu samulst, ieraugot gultasveļas etiķetē arī kādu no šiem nosaukumiem: kokvilnas flanelis, muslīns un satīns. Arī tie ir 100% kokvilnas audumi, taču atšķiras to aušanas tehnika jeb auduma pinuma vai apstrādes veids. Klasiskajā kokvilnas gultasveļā diegi saausti audekla pinumā, bet satīna veļā – satīna pinumā. Attiecīgi kokvilnas virsma var šķist nedaudz raupjāka, kamēr kokvilnas satīna gludāka un spīdīgāka. Savukārt kokvilnas muslīns ir brīvāk austs audums. Tas ir viegls, mīksts, gaisīgs, un reizēm to mēdz pielīdzināt ļoti biezai marlei. Kokvilnas flanelis ir ar bieziem diegiem austs kokvilnas audekls, kura virsma ir uzkārsta, tā radot audumam pūkainu, mīkstu un maigu virskārtiņu. Flanelis gan var sākumā nedaudz pūkoties, un ar laiku virskārtiņa nodilst.