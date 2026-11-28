Jau 29. novembrī klāt Pirmā advente. Ziemassvētku gaidīšanas laikam kopā ar floristi Ivetu Gulbi no ziedu tirgotavas Saldū Gulbe un Riņķis pagatavosim virteni. Šo dekoru var piestiprināt ne tikai pie namdurvīm vai sētas vārtiem, bet arī izmantot loga ailas rotāšanai vai iekštelpās, piemēram, kā galda vai sienas rotu. Viss, kas virtenes pagatavošanai nepieciešams, ir dabas materiāli, nedaudz pacietības un čaklas rokas.
Iveta Gulbe stāsta, ka aktuālais dekorācijās iet rokrokā ar modes pasauli, proti, toņi un faktūras, kas ir modē apģērbā, parasti dominē arī floristikā. Agrāk rotājumiem vairāk izmantoja plastmasas bumbuļus, bet tagad modē ir dabas materiāli. Tāpēc aktuālajā krāsu paletē ir dabas krāsas: brūna, pelēka, zaļa, kā arī klasiskā bordo un burgundija sarkana, maiga šampanieša, kā arī sudraba un zelta tonis. Greznību noformējumā panāk, izmantojot pērļu virtenes vai krelles, samtu, piemēram, samta bumbas vai lentes. Lentes var pagatavot pats, vēlamo audumu sagriežot strēmelēs, padarot dekoru oriģinālu un budžetam draudzīgu.