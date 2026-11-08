Lai gan paplašinātas vēnas un asinsvadu tīklojumu mēdz uzskatīt par senioru problēmu, ar to arvien biežāk saskaras arī gados jauni cilvēki. Liela nozīme ir iedzimtībai un ikdienas paradumiem, taču ne visas kaites ir redzamas ar neapbruņotu aci. Kā atpazīt pirmos signālus un kādas mūsdienīgas metodes palīdz atgūt kāju vieglumu, skaidro speciālists Romans Luņins.
Diena vēl nav galā, bet kājas jau šķiet nogurušas un smagas. Pie potītēm parādījies pietūkums, zem ādas arvien skaidrāk iezīmējas vēnas. Nereti šīs pārmaiņas norakstām uz vecumu vai garajām darba stundām un ceram, ka palīdzēs atpūta vai aptiekā nopirkta ziede. Taču vēnu veselībai der pievērst uzmanību, pirms diskomforts kļuvis par ikdienas pavadoni.