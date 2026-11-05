Gardām un sātīgām vakariņām nav jābūt sarežģītām – reizēm labākie risinājumi slēpjas vienkāršībā un pārdomātās garšu kombinācijās. Pavārs un uzņēmuma "Šefa uzkodas" saimnieks Ēriks Aleksejevs aicina iedvesmoties vieglām pārmaiņām ēdienkartē un pagatavot rīsu nūdeles ar vistas fileju, sēnēm un virziņkāpostu piesātinātā austeru mērcē. Šī recepte būs īsts glābiņš aizņemtā vakarā.
4–6 porcijām
- 280 g rīsu nūdeļu
- 150 g sēņu pēc izvēles (šampinjoni, šitake)
- 100 g šalotes sīpolu
- 200 ml austeru mērces
- 400 g vistas filejas
- 200 g virziņkāposta
- ēdamkarote sojas mērces
- zaļumi (pētersīļi vai kinza)
- sāls, pipari
- olīveļļa
Katliņā apcep sīpolus un strēmelītēs sagrieztas vistas filejas, pievieno atsevišķi apceptas sēnes. Novāra rīsu nūdeles (tās ļoti ātri ir gatavas) un pievieno apceptajām sēnēm un vistas gaļai. Pieliek sagrieztu virziņkāpostu, sojas un austeru mērci, sāli un piparus pēc garšas. Pasautē katliņā minūti un servē uz šķīvja, pārberot ar sakapātiem zaļumiem.
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Gardām un sātīgām vakariņām nav jābūt sarežģītām – reizēm labākie risinājumi slēpjas vienkāršībā un pārdomātās garšu kombinācijās. Pavārs un uzņēmuma "Šefa uzkodas" saimnieks Ēriks Aleksejevs aicina iedvesmoties vieglām pārmaiņām ēdienkartē un pagatavot rīsu nūdeles ar vistas fileju, sēnēm un virziņkāpostu piesātinātā austeru mērcē. Šī recepte būs īsts glābiņš aizņemtā vakarā.
4–6 porcijām
- 280 g rīsu nūdeļu
- 150 g sēņu pēc izvēles (šampinjoni, šitake)
- 100 g šalotes sīpolu
- 200 ml austeru mērces
- 400 g vistas filejas
- 200 g virziņkāposta
- ēdamkarote sojas mērces
- zaļumi (pētersīļi vai kinza)
- sāls, pipari
- olīveļļa
Katliņā apcep sīpolus un strēmelītēs sagrieztas vistas filejas, pievieno atsevišķi apceptas sēnes. Novāra rīsu nūdeles (tās ļoti ātri ir gatavas) un pievieno apceptajām sēnēm un vistas gaļai. Pieliek sagrieztu virziņkāpostu, sojas un austeru mērci, sāli un piparus pēc garšas. Pasautē katliņā minūti un servē uz šķīvja, pārberot ar sakapātiem zaļumiem.
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