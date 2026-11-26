"Zeme ir pastāvīgi mitra, tajā daudz krājas ūdens, tomēr gribas piemājas dārzu. Kurus augus, dārzeņus labāk audzēt?" padomu lūdz Inga Š.
Ne katram piemājas dārzam ir paveicies ar auglīgu, labi drenētu augsni. Dažviet pat pēc ilgāka sausuma zeme saglabājas mitra, bet pēc lietavām dobēs ilgstoši stāv ūdens. Šādi apstākļi daudziem augiem nav piemēroti, taču tas nenozīmē, ka no dārza veidošanas jāatsakās.
Jānoskaidro mitruma cēlonis
Pirms ķeras pie dobju ierīkošanas, jānovērtē, cik ilgi un kurās vietās krājas ūdens. Viena lieta, ja augsne ir mitra tikai pavasarī pēc sniega kušanas vai pēc spēcīgām lietavām, pavisam cita – ja tā ir pārmitra gandrīz visu gadu.