Rudens noskaņa nav iedomājama bez rūgteni smaržojošajām krizantēmām. To ziedi pārsteidz ne vien ar bagātīgu krāsu paleti, bet arī neparastām formām un izmēriem – no nelielām, smalkām ziedkopām līdz lieliem, kupliem lodveida ziediem un starveidā izkārtotām ziedlapiņām. Par šo rudens puķu daudzveidību varēja pārliecināties ikgadējā krizantēmu izstādē Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī.
Par izstādi, krizantēmu audzēšanu un kolekcijas uzturēšanu aicinājām pastāstīt Nacionālā botāniskā dārza (NBD) dabas izglītības speciālisti Ludmilu Višņevsku un dārzkopības speciālisti Silviju Rožkalni.
Plašākā kolekcija Baltijā
Šogad izstādē apskatāmas vairāk nekā 100 krizantēmu šķirnes: gan tradicionālās dzeltenās, baltās un rozā, gan ar oranžiem, purpursarkaniem un pat zaļganiem ziediem. Nacionālajā botāniskajā dārzā izveidota lielākā krizantēmu kolekcija Baltijā. Tajā tiek uzturētas aptuveni 300 šķirnes un septiņas savvaļas sugas. Īpaša vērtība, kas jāsaglabā, ir 40 Latvijā radītās šķirnes, norāda Ludmila Višņevska. Tās izceļas ne tikai ar dekorativitāti, bet arī piemērotību mūsu klimatiskajiem apstākļiem.