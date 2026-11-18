Meklējat vienkāršu, bet tajā pašā laikā izsmalcinātu desertu, kas atgādina bērnības siltumu? Pildīti ceptie āboli ar riekstiem un ogām ir lieliska izvēle. Dzērveņu patīkamais skābums nevainojami papildina medus dabīgo saldumu, radot harmonisku garšu buķeti.
- lieli, stingri ziemas āboli
- svaigas dzērvenes
- valrieksti vai lazdu rieksti
- medus
- šķipsniņa kanēļa
Ābolus nomazgā, izgriež ābola serdi tā, lai veidotos piltuvīte, bet ābola apakša būtu neskarta. Ābola viducī liek pildījumu: ieliek saspaidītas dzērvenes ar medu, sakapātus riekstus, pārkaisa ar kanēli. Ābolus kārto cepamtraukā un ielej nedaudz ūdens, lai tie nepiedegtu. Cep cepeškrāsnī 180 °C aptuveni 30 minūtes, līdz āboli mīksti.
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Meklējat vienkāršu, bet tajā pašā laikā izsmalcinātu desertu, kas atgādina bērnības siltumu? Pildīti ceptie āboli ar riekstiem un ogām ir lieliska izvēle. Dzērveņu patīkamais skābums nevainojami papildina medus dabīgo saldumu, radot harmonisku garšu buķeti.
- lieli, stingri ziemas āboli
- svaigas dzērvenes
- valrieksti vai lazdu rieksti
- medus
- šķipsniņa kanēļa
Ābolus nomazgā, izgriež ābola serdi tā, lai veidotos piltuvīte, bet ābola apakša būtu neskarta. Ābola viducī liek pildījumu: ieliek saspaidītas dzērvenes ar medu, sakapātus riekstus, pārkaisa ar kanēli. Ābolus kārto cepamtraukā un ielej nedaudz ūdens, lai tie nepiedegtu. Cep cepeškrāsnī 180 °C aptuveni 30 minūtes, līdz āboli mīksti.
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🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem