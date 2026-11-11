Novembris Latvijā ir īpašs laiks, kad patriotisma vēsmas un svētku noskaņa piepilda gan pilsētas, gan lauku muižas. No Lāčplēša dienas svinīgajiem koncertiem un vēsturnieku lekcijām līdz pat tradicionālajiem saimnieku godiem un Valsts svētku sarīkojumiem – ieskats dažos šīs nedēļas kultūras pasākumos Rīgā un novados.
11. novembrī 16:00 Jaunjelgavā, Jaunjelgavas apvienības pārvaldē Lāčplēša ielā 11, Dr.hist. Gata Krūmiņa lekcija 11. novembra nozīme latviešu nācijas pašapziņas stiprināšanā.
11. novembrī 19:00 Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā Lāčplēša dienas koncerts Nesu gaismu.
11. novembrī 19:00 Īvandes muižā Kuldīgas novadā grupas Rāmi Riti solistes un koklētājas Inese Kozuliņas koncerts.
11. novembrī 19:30 Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā četru koru izpildījumā Lūcijas Garūtas kantāte Dievs, Tava zeme deg!. Ieeja par ziedojumiem.
12. novembrī 17:00 Jērcēnmuižā Valmieras novadā seminārs Muižu parku un aleju vērtības un dabas daudzveidība. Ieejas maksa 5 EUR.
12. novembrī 18:00 Daugavpilī, Forštates kultūrtelpā Vidzemes ielā 41A svētku koncerts Veltījums Latvijai.
13. novembrī 10:00 Kuldīgā, Mārtiņzālē Pilsētas laukumā 4 Saimnieku diena.
13. novembrī 18:00 Pūres kultūras namā Tukuma novadā NBS Jūras spēku orķestra koncerts Dzimtenes motīvs.
14. novembrī 11:00 Viktora Ķirpa Ates muzejāVidzemes lauku sēta Alūksnes novadā Saimnieka un Saimnieces sestdiena Diegi, dzijas, sarunas.
14. novembrī 12:00 Nēģu svētki Pāvilostā.
15. novembrī 16:00 Dzērbenes pilī Cēsu novadā koncerts Saruna kamermūzikā. Muzicēs klarnetiste Alise Gavare un pianists Kārlis Gunārs Tirzītis.
16. novembrī 19:00 Druvas kultūras namā Saldus novadā valsts svētku pasākums Zīmes cauri gadalaikiem ar Saldus pagasta māksliniekiem un dziedātāju Zigfrīdu Muktupāvelu.
17. novembrī 19:00 Priekuļu kultūras namā Cēsu novadā valsts svētku koncerts ar grupu Baritoni.
No 15. līdz 18. novembrim Rīgā norisināsies gaismas festivāls Staro Rīga 2026. Šāgada tēma ir unum momentum – “tas viens mirklis”. Festivāla maršrutā būs septiņu radošo grupu izstrādātas gaismas loku ekspozīcijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Kultūras koledžas jauno mākslinieku veidoti darbi, kā arī atsevišķi gaismas objekti, ko vieno festivāla tēma un maršruts. Maršruta galvenā ass būs Daugava un gaismas objektu izvietojums abos upes krastos, veidojot gaismas lokus, kas iezīmēs teritorijas, kurās atradīsies objekti, veidojot maršrutus īsākai vai garākai pastaigai. Daugavas kreisajā krastā festivāla maršruts vedīs no Gaismas pils pa Mūkusalas promenādi. Daugavas labajā krastā festivāla maršruta galapunkti plānoti Spīķeru teritorijā pie Centrāltirgus un Viesturdārzā, iekļaujot maršruta paplašinājumā Vecrīgu un teritoriju no koncertzāles Ave Sol līdz Kronvalda parkam, kas sadalīts vairākos gaismas lokos. Plašāk: www.staroriga.lv.
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Novembris Latvijā ir īpašs laiks, kad patriotisma vēsmas un svētku noskaņa piepilda gan pilsētas, gan lauku muižas. No Lāčplēša dienas svinīgajiem koncertiem un vēsturnieku lekcijām līdz pat tradicionālajiem saimnieku godiem un Valsts svētku sarīkojumiem – ieskats dažos šīs nedēļas kultūras pasākumos Rīgā un novados.
11. novembrī 16:00 Jaunjelgavā, Jaunjelgavas apvienības pārvaldē Lāčplēša ielā 11, Dr.hist. Gata Krūmiņa lekcija 11. novembra nozīme latviešu nācijas pašapziņas stiprināšanā.
11. novembrī 19:00 Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā Lāčplēša dienas koncerts Nesu gaismu.
11. novembrī 19:00 Īvandes muižā Kuldīgas novadā grupas Rāmi Riti solistes un koklētājas Inese Kozuliņas koncerts.
11. novembrī 19:30 Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā četru koru izpildījumā Lūcijas Garūtas kantāte Dievs, Tava zeme deg!. Ieeja par ziedojumiem.
12. novembrī 17:00 Jērcēnmuižā Valmieras novadā seminārs Muižu parku un aleju vērtības un dabas daudzveidība. Ieejas maksa 5 EUR.
12. novembrī 18:00 Daugavpilī, Forštates kultūrtelpā Vidzemes ielā 41A svētku koncerts Veltījums Latvijai.
13. novembrī 10:00 Kuldīgā, Mārtiņzālē Pilsētas laukumā 4 Saimnieku diena.
13. novembrī 18:00 Pūres kultūras namā Tukuma novadā NBS Jūras spēku orķestra koncerts Dzimtenes motīvs.
14. novembrī 11:00 Viktora Ķirpa Ates muzejāVidzemes lauku sēta Alūksnes novadā Saimnieka un Saimnieces sestdiena Diegi, dzijas, sarunas.
14. novembrī 12:00 Nēģu svētki Pāvilostā.
15. novembrī 16:00 Dzērbenes pilī Cēsu novadā koncerts Saruna kamermūzikā. Muzicēs klarnetiste Alise Gavare un pianists Kārlis Gunārs Tirzītis.
16. novembrī 19:00 Druvas kultūras namā Saldus novadā valsts svētku pasākums Zīmes cauri gadalaikiem ar Saldus pagasta māksliniekiem un dziedātāju Zigfrīdu Muktupāvelu.
17. novembrī 19:00 Priekuļu kultūras namā Cēsu novadā valsts svētku koncerts ar grupu Baritoni.
No 15. līdz 18. novembrim Rīgā norisināsies gaismas festivāls Staro Rīga 2026. Šāgada tēma ir unum momentum – “tas viens mirklis”. Festivāla maršrutā būs septiņu radošo grupu izstrādātas gaismas loku ekspozīcijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Kultūras koledžas jauno mākslinieku veidoti darbi, kā arī atsevišķi gaismas objekti, ko vieno festivāla tēma un maršruts. Maršruta galvenā ass būs Daugava un gaismas objektu izvietojums abos upes krastos, veidojot gaismas lokus, kas iezīmēs teritorijas, kurās atradīsies objekti, veidojot maršrutus īsākai vai garākai pastaigai. Daugavas kreisajā krastā festivāla maršruts vedīs no Gaismas pils pa Mūkusalas promenādi. Daugavas labajā krastā festivāla maršruta galapunkti plānoti Spīķeru teritorijā pie Centrāltirgus un Viesturdārzā, iekļaujot maršruta paplašinājumā Vecrīgu un teritoriju no koncertzāles Ave Sol līdz Kronvalda parkam, kas sadalīts vairākos gaismas lokos. Plašāk: www.staroriga.lv.
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