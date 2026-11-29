No meža nevar tikai ņemt – tajā arī jāiegulda. Par to ir pārliecināti IEVA un GUNTIS GRĪNŠTEINI, kuri Rankas pagasta Lazdupos ar rūpību apsaimnieko savu mežu. Viņu pieredze apliecina, ka laba saimniekošana prasa ne vien zināšanas un praktiskas iemaņas, bet arī spēju vērot dabu un domāt vairākus gadu desmitus uz priekšu. Ne velti Grīnšteinu veikums guvis atzinību konkursā Sakoptākais mežs 2026.
Īpašums kā dzimtas vērtība
Ievai un Guntim kopā pieder 50 hektāru meža, kas atrodas trīs pagastos: Lizumā, Rankā un Beļavā. Pēdējais īpašums Lazdupi Rankas pagastā iegādāts pirms astoņiem gadiem. Ar Rankas pusi Gunti saista senas dzimtas saknes. Viņa vecvecvectēvs Tenis Grīnšteins savulaik bijis barona Meiendorfa pavārs, bet saimniekošanas tradīcijas un darba mīlestība pārmantotas gan no tēva, gan mātes dzimtas. “Esmu atbildīgs par savu senču zemi un mežā saimniekoju ar mīlestību,” atzīst Guntis. Viņš nav diplomēts mežsaimnieks – nepieciešamās zināšanas apguvis pašmācības ceļā, lasot specializēto literatūru, apmeklējot kursus un seminārus. Gadu gaitā uzkrājis bagātīgu praktisko pieredzi, ar kuru labprāt dalās, izglītojot citus privāto mežu īpašniekus. Jau daudzus gadus Guntis arī organizē apmācību seminārus sešu novada skolu audzēkņiem.