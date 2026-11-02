Rudens garša! Burkānu un ābolu salāti

Veselīgi, krāsaini un kraukšķigi salāti, kuru slepenā sastāvdaļa ir gardā medus un citronu mērcīte.
Sastāvdaļas
- 4 burkāni
- 2 skābi āboli
- liela kāposta šķēle
- 1 citrons
- 50 g valriekstu vai sēkliņu (ķirbju, sezama, saulespuķu)
- 1 ēdamkarote medus
- 2 ēdamkarotes eļļas
- sāls
Pagatavošana
Notīrītus burkānus sarīvē uz rupjas rīves. Ābolus nomizo, izgriež serdes un sagriež plānās šķēlītēs vai stienīšos. Smalki sagriež kāpostu. Riekstus sakapā.
Gatavo mērci – medu sajauc ar citrona sulu un eļļu.
Pievieno šķipsniņu sāls. Pārlej salātiem un samaisa.
Pasniedzot uzber saberztos riekstus vai uzkaisa sēkliņas. Valriekstus var aizstāt ar lazdu riekstiem.
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Veselīgi, krāsaini un kraukšķigi salāti, kuru slepenā sastāvdaļa ir gardā medus un citronu mērcīte.
Sastāvdaļas
- 4 burkāni
- 2 skābi āboli
- liela kāposta šķēle
- 1 citrons
- 50 g valriekstu vai sēkliņu (ķirbju, sezama, saulespuķu)
- 1 ēdamkarote medus
- 2 ēdamkarotes eļļas
- sāls
Pagatavošana
Notīrītus burkānus sarīvē uz rupjas rīves. Ābolus nomizo, izgriež serdes un sagriež plānās šķēlītēs vai stienīšos. Smalki sagriež kāpostu. Riekstus sakapā.
Gatavo mērci – medu sajauc ar citrona sulu un eļļu.
Pievieno šķipsniņu sāls. Pārlej salātiem un samaisa.
Pasniedzot uzber saberztos riekstus vai uzkaisa sēkliņas. Valriekstus var aizstāt ar lazdu riekstiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
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- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
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