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#āboli #salāti #uzturs

Rudens garša! Burkānu un ābolu salāti

Aiva Kalve
Aiva Kalve
/
Praktiskais Latvietis
2026. gada 02. novembris, 00:01
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2026. gada 02. novembris, 00:01
Burkānu salāti.
Burkānu salāti.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Veselīgi, krāsaini un kraukšķigi salāti, kuru slepenā sastāvdaļa ir gardā medus un citronu mērcīte.

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Sastāvdaļas

  • 4 burkāni
  • 2 skābi āboli
  • liela kāposta šķēle
  • 1 citrons
  • 50 g valriekstu vai sēkliņu (ķirbju, sezama, saulespuķu)
  • 1 ēdamkarote medus
  • 2 ēdamkarotes eļļas
  • sāls

Pagatavošana

Notīrītus burkānus sarīvē uz rupjas rīves. Ābolus nomizo, izgriež serdes un sagriež plānās šķēlītēs vai stienīšos. Smalki sagriež kāpostu. Riekstus sakapā.

Gatavo mērci – medu sajauc ar citrona sulu un eļļu. 

Pievieno šķipsniņu sāls. Pārlej salātiem un samaisa.

Pasniedzot uzber saberztos riekstus vai uzkaisa sēkliņas. Valriekstus var aizstāt ar lazdu riekstiem.

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#āboli #salāti #uzturs
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Veselīgi, krāsaini un kraukšķigi salāti, kuru slepenā sastāvdaļa ir gardā medus un citronu mērcīte.

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Sastāvdaļas

  • 4 burkāni
  • 2 skābi āboli
  • liela kāposta šķēle
  • 1 citrons
  • 50 g valriekstu vai sēkliņu (ķirbju, sezama, saulespuķu)
  • 1 ēdamkarote medus
  • 2 ēdamkarotes eļļas
  • sāls

Pagatavošana

Notīrītus burkānus sarīvē uz rupjas rīves. Ābolus nomizo, izgriež serdes un sagriež plānās šķēlītēs vai stienīšos. Smalki sagriež kāpostu. Riekstus sakapā.

Gatavo mērci – medu sajauc ar citrona sulu un eļļu. 

Pievieno šķipsniņu sāls. Pārlej salātiem un samaisa.

Pasniedzot uzber saberztos riekstus vai uzkaisa sēkliņas. Valriekstus var aizstāt ar lazdu riekstiem.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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#āboli #salāti #uzturs
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