47. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienā (16.11.) stāda ziemas ķiplokus, sīpolus un sīpolpuķes. Sarok mārrutku un pieneņu saknes uztura papildināšanai.
- Ziedu dienās (18., 19.11.) sagatavo ziemai puķu dobes. Griež skujkoku zarus augu piesegšanai un klūgas pinumiem.
- Lapu dienā (20.11.) aplaista telpaugus.
Pārdomas
Dienas sarukušas pavisam īsas, gaišas ir vairs tikai knapi 8 stundas diennaktī. Kļūst arvien vēsāks un mitrāks. Migla, lietus, slapjdraņķis – tas viss piederas novembrim, nav ko īgņoties. Mūsu ziemeļu puslodē un platuma grādos tas ir normāli. Antropozofiskie dārzkopji to tēlaini raksturo kā zemes ieelpas laiku, kad Saule zaudē savu varu un padodas Mēnesim. Zaļie augi savus dzīvības spēkus noglabā saknēs un sēklās. Dažādas sēnes un ķērpji tiek pieskaitīti Mēness augiem. Sēnes nav tikai tās cepurītes, ko mēdzam vākt un izmantot pārtikā. Ēdamā daļa jau arī ir tikai augļķermeņi, gluži tāpat kā āboli ābelē. Pati sēne klusi un mierīgi dzīvo augsnē. Cik nu mēs ikdienā par šiem organismiem daudz domājam. Sēnes ir dažādas, tādas, ko pazīstam un ko nepazīstam, tādas, par kurām zinām, un tādas, par kurām pat iedomāties nespējam. Tās spēj gan palīdzēt, gan postīt.
Novembris
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Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienā (16.11.) stāda ziemas ķiplokus, sīpolus un sīpolpuķes. Sarok mārrutku un pieneņu saknes uztura papildināšanai.
- Ziedu dienās (18., 19.11.) sagatavo ziemai puķu dobes. Griež skujkoku zarus augu piesegšanai un klūgas pinumiem.
- Lapu dienā (20.11.) aplaista telpaugus.
Pārdomas
Dienas sarukušas pavisam īsas, gaišas ir vairs tikai knapi 8 stundas diennaktī. Kļūst arvien vēsāks un mitrāks. Migla, lietus, slapjdraņķis – tas viss piederas novembrim, nav ko īgņoties. Mūsu ziemeļu puslodē un platuma grādos tas ir normāli. Antropozofiskie dārzkopji to tēlaini raksturo kā zemes ieelpas laiku, kad Saule zaudē savu varu un padodas Mēnesim. Zaļie augi savus dzīvības spēkus noglabā saknēs un sēklās. Dažādas sēnes un ķērpji tiek pieskaitīti Mēness augiem. Sēnes nav tikai tās cepurītes, ko mēdzam vākt un izmantot pārtikā. Ēdamā daļa jau arī ir tikai augļķermeņi, gluži tāpat kā āboli ābelē. Pati sēne klusi un mierīgi dzīvo augsnē. Cik nu mēs ikdienā par šiem organismiem daudz domājam. Sēnes ir dažādas, tādas, ko pazīstam un ko nepazīstam, tādas, par kurām zinām, un tādas, par kurām pat iedomāties nespējam. Tās spēj gan palīdzēt, gan postīt.
Novembris
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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